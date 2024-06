México pronto para a pressão do jogo de “vida ou morte” da Copa contra o Equador

O mexicano Johan Vásquez disse que a seleção nacional está em uma situação de “faça ou morra” para o jogo da fase de grupos da Copa América, no domingo, contra o Equador, quando uma vaga na fase eliminatória estará em jogo.

Diante do que se espera que seja uma multidão majoritariamente pró-México no Estádio State Farm de Glendale, Arizona, o zagueiro do Genoa reconheceu o peso de precisar reivindicar uma vitória diante de seus fãs para garantir uma vaga nas quartas de final.

“Às vezes, você também tem que saber como jogar com essa pressão”, Vasquez disse aos repórteres na coletiva de imprensa pré-jogo do time no sábado. “Um companheiro de equipe, alguns anos atrás, me disse que é um privilégio ter esse tipo de pressão que muitos não têm, e isso me impressionou.”

“Para nós [tomorrow] … em suma, é fazer ou morrer e saber como lidar com essa pressão.”

Ao lado de Vasquez, o técnico do México, Jaime “Jimmy” Lozano, concordou com o sentimento de seu jogador.

“A pressão, essa é uma pressão afortunada. Afortunada porque estamos no melhor lugar que um jogador de futebol mexicano, que um técnico mexicano, poderia estar”, disse ele.

O técnico do México, Jaime Lozano, e o zagueiro Johan Vásquez falaram à mídia antes do confronto decisivo com o Equador. Omar Vega/Getty Images

El Tri chega ao último jogo da fase de grupos com três pontos nas duas primeiras partidas do torneio.

Depois de começar com uma vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica na estreia, Lozano e seus homens ficaram aquém das expectativas com a primeira derrota para a Venezuela em uma competição oficial, ao perder por 1 a 0 na quarta-feira.

Juntamente com um número crescente de resultados preocupantes desde o final de 2023, e com o reconhecimento de que um empate ou derrota no domingo garantiria uma eliminação precoce na Copa América, Lozano se encontra na berlinda.

“Como treinador, você sabe que depende muito dos resultados”, disse Lozano quando questionado se seu trabalho está em jogo contra o Equador. “No final, tenho que tentar obter o máximo desempenho possível dos jogadores, obviamente fazendo as coisas bem, e é por isso que estou calmo.”

O México, duas vezes finalista da Copa, tentará evitar a terceira eliminação na fase de grupos nas últimas quatro partidas no torneio.

Empatado em três pontos com o México, o Equador também busca uma vaga nas quartas de final neste final de semana, mas precisa apenas de um empate para avançar, graças ao seu saldo de gols superior.