México vence na estreia na Copa América, mas obstáculos ainda permanecem

HOUSTON, Texas – O crédito é devido ao técnico mexicano Jaime “Jimmy” Lozano, por enquanto.

Depois de apostar ao deixar veteranos de destaque como Hirving “Chucky” Lozano, Guillermo Ochoa e Raúl Jiménez fora de sua escalação para a Copa América, e depois ver o capitão Edson Álvarez sofrer uma lesão durante a abertura do torneio de sábado contra a Jamaica, o México ainda encontrou uma maneira de escapar do NRG Stadium com uma vitória corajosa por 1-0.

Carregado por Gerardo Arteaga, que deu a vitória aos 69 minutos, El Tri garantiu três pontos valiosos no primeiro confronto da fase de grupos, mas também manifestou algumas preocupações sobre se Alvarez se tornará parte da lista crescente de estrelas ausentes.

Após os exames que serão realizados nos próximos dias, o meio-campista do West Ham poderá se juntar ao goleiro do Club América, Luis Malagón, recentemente anunciado como indisponível para o torneio devido a uma lesão.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Com o Edson, vamos esperar alguns dias para fazer um exame”, disse Lozano no sábado sobre o jogador que está no radar do Manchester United. “Obviamente, como acontece com qualquer outro jogador, a intenção é não arriscar nada. Ele sentiu algo na perna.”

Mas quanto a Chucky, Ochoa e Jimenez?

Todas as três principais ausências foram decisões táticas tomadas por Lozano na tentativa de se reconstruir para a Copa do Mundo de 2026, o que pode acabar prejudicando as chances do México de agora em diante na Copa América – especialmente quando você considera a presença iminente que eles ainda tiveram na partida de sábado. jogo.

Entrando no NRG Stadium, seria fácil presumir que a aposta de Lozano no elenco nunca havia acontecido. Circulando pela fan zone, que incluía imagens de Ochoa em um anúncio de tequila, inúmeros torcedores exibiam os nomes dos jogadores famosos que ficaram de fora do time.

Ochoa em um anúncio de tequila na fan fest em Houston, e muitas camisetas de Chucky por aí também, apesar de ambos não estarem na escalação do México para a Copa América. O tempo dirá se a aposta de Jimmy Lozano em deixar de fora esses veteranos e outros foi a decisão certa ou prematura pic.twitter.com/ex7e0GCk7z – César Hernández (@cesarhfutbol) 22 de junho de 2024

Se o México tivesse perdido ou empatado contra azarões como a Jamaica, um torcedor simplesmente teria que olhar as camisas à sua esquerda ou à direita para saber o que possivelmente estava faltando. El Tri. Embora alguns estivessem bebendo tequila antes do jogo na fan zone, provavelmente não é exagero que alguns torcedores tenham ficado surpresos com a noção de que o ícone do goleiro no anúncio acima deles não foi encontrado em lugar nenhum na lista anunciada do dia do jogo.

A profundidade do plantel tem sido uma preocupação de longa data para o México e, apesar da necessidade de uma mudança geracional antes do Campeonato do Mundo, poder-se-ia argumentar que a decisão de deixar de fora os veteranos conhecidos foi e talvez ainda seja prematura.

Lembre-se que o próprio Lozano sabe que este é o torneio mais importante da sua carreira de treinador.

“Sem dúvida, sem dúvida, é claro”, disse o técnico do México na sexta-feira, quando questionado se este era o maior desafio de sua gestão como técnico.

“Uma Copa América com certeza está um degrau abaixo de uma Copa do Mundo. Porque nem sempre somos convidados, porque há seleções que já foram campeãs mundiais muitas vezes. [of my career].”

Mesmo assim, ele fez a aposta, arriscando na sua mão Texas Hold ‘em que conquistou todas as fichas de sábado.

Começando com mais posse de bola no primeiro tempo, o México parecia superior ao adversário, muitas vezes controlando o ímpeto da partida. Mesmo após a lesão de Alvarez e um gol da Jamaica marcado como impedimento pelo VAR, El Tri fizeram bem em se recompor e construir a confiança necessária que levou à oportunidade de Arteaga.

O gol de Gerardo Arteaga ajudou o México a iniciar sua campanha na fase de grupos da Copa América com uma vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica. (Foto de Omar Vega/Getty Images)

“Não é fácil recuperar e manter o equilíbrio depois da saída tão rápida do seu capitão”, disse Lozano. “Mas me parece que a equipe se estabilizou rapidamente.”

A partida foi tensa e a Jamaica aproveitou as oportunidades, mas foi o gol de Arteaga no segundo tempo que fez a diferença. Com a vantagem sob controle, e com o substituto Luis Romo se saindo bem ao assumir a posição de Alvarez no centro do XI e o goleiro Julio González se destacando no gol, o México garantiu três pontos no apito final.

“De repente tivemos mais clareza com a bola e estávamos melhor posicionados”, disse Lozano. “A equipa acomodou-se, jogou com personalidade e também criou oportunidades muito valiosas e muito importantes”.

Três pontos conquistados, mas Lozano ainda não pode sacar. Falando realisticamente, a Jamaica foi o adversário mais fácil na mesa de pôquer do Grupo B.

Com ou sem Alvarez como líder, o México logo enfrentará adversários mais difíceis nas próximas partidas contra Venezuela e Equador. Enquanto El Tri deveriam se orgulhar de escapar por pouco com uma vitória contra um colega da Concacaf como a Jamaica em meio a uma transição de escalação, o desafio será muito maior à medida que eles fecham a fase de grupos com verdadeiros obstáculos da CONMEBOL no horizonte.

Copa América 2024: Características e reação Mantenha-se atualizado com todos os resultados, cobertura de notícias e histórias sobre os maiores nomes e times dos Estados Unidos à medida que o torneio avança. Copa América 2024

O crédito deve ser dado a Lozano e aos seus jogadores, mas o trabalho está longe de estar concluído para os duas vezes finalistas do torneio, que deverão pelo menos passar da fase de grupos.

E muito provavelmente nas próximas partidas que poderão definir se El Tri avancem ou não, as figuras iminentes de Lozano, Ochoa e outros veteranos permanecerão, possivelmente como um lembrete do que o México pode estar perdendo. Dependendo do andamento das coisas, Alvarez também pode fazer parte das ausências.