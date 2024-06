Miami 2-1 Filadélfia (15 de junho de 2024) Análise do jogo

Apesar de estar reduzido a nove jogadores, o Inter Miami CF conquistou uma surpreendente vitória por 2 a 1 sobre o Philadelphia Union, após um gol de Leo Afonso nos acréscimos.

A vitória de Afonso, aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo, veio com Lionel Messi e Luis Suárez ausentes da escalação do Miami antes da Copa América. Miami também viu David Ruiz e Tomas Aviles serem expulsos no segundo tempo, quando ambos receberam o segundo cartão amarelo.

A derrota para o Union (4-5-8, 20 pontos) levou-os ao sétimo resultado consecutivo sem vitórias em casa (0-5-2). Filadélfia não vence uma partida em casa desde 30 de março.

Sem os artilheiros Daniel Gazdag e Julian Carranza, o Union abriu o placar aos três minutos. Mikael Uhre recebeu uma bola de Jakob Glesnes, venceu seu zagueiro e chutou para Drake Callender, marcando seu sexto gol na temporada, com o Union ganhando por 1 a 0.

Sergio Busquets e Jordi Alba comemoram a vitória do Miami sobre o Filadélfia. Caean Couto-USA TODAY Sports

O Union tentou aumentar a vantagem aos 13 minutos, quando Quinn Sullivan marcou, mas chutou ao lado.

Sem Messi e Suárez, o Miami inicialmente lutou para encontrar um fluxo ofensivo, não sendo creditado com um chute a gol – ou um único chute, aliás – até os 39 minutos. Mas o gol abriu aos 47 minutos, quando Julian Gressel rematou com o pé direito e ultrapassou Oliver Semmle, marcando seu primeiro gol na temporada, empatando a partida em 1-1.

Depois de ver suas fileiras reduzidas a nove homens – primeiro quando Ruiz recebeu seu segundo cartão amarelo aos 69 minutos, antes de Avilés receber sua segunda advertência aos 88 minutos – Miami (11-3-5, 38 pontos) encontrou um vencedor improvável através de Afonso, quebrando uma breve sequência de duas partidas sem vitórias no processo.

O Miami também melhorou para 6-1-2 fora de casa com a vitória.