Michael Chandler compartilha declaração após perder luta de Conor McGregor no UFC 303

Michael Chandler sabia no que estava se metendo com Conor McGregor.

Na noite de quinta-feira, o CEO do UFC, Dana White, anunciou que o tão aguardado confronto de Chandler com Conor McGregor está fora do UFC 303. A luta dos meio-médios estava marcada para ser a atração principal do card de 29 de junho em Las Vegas, mas McGregor foi forçado a se retirar devido a uma lesão.

O patrocinador MegaFit Meals divulgou um comunicado em colaboração com Chandler abordando a notícia na sexta-feira, reconhecendo que marcar uma luta com McGregor era “o maior risco”.

“[McGregor] nunca foi uma aposta segura como oponente, ele sempre representou o maior risco”, diz uma legenda do Instagram. “Talvez a maior recompensa… mas a maior oportunidade. Não existe certo ou errado nos negócios… você só corre riscos para crescer ou permanecer confortável onde está. Abrace a incerteza. Busque a oportunidade. Assuma um risco calculado… É isso que [Chandler] faz.

“E se não sair como planejado… redirecione o curso para algo ainda mais grandioso. Nosso respeito ao homem que representa o mundo da luta melhor do que qualquer pessoa que já conhecemos. SEM MEDO. SEM LIMITES. SEM DESCULPAS. Faça do trabalho duro a sua paixão – quem se importa com quem está do outro lado da batalha.”

A luta principal do UFC 303 seria a luta de retorno de McGregor após uma perna quebrada que sofreu na derrota para Dustin Poirier em julho de 2021. Chandler e McGregor foram designados para serem treinadores rivais na temporada mais recente do UFC. O ultimo lutador com a expectativa de que eles lutassem entre si após a conclusão do programa, mas Chandler ainda teve que esperar meses para que o confronto se tornasse oficial.

Embora uma luta com McGregor normalmente traga atenção e atenção extra aos seus oponentes, até agora a espera tem custado caro para Chandler. Por causa de sua busca pela luta com McGregor, Chandler não luta desde novembro de 2022 e foi recentemente retirado do MMA Fighting Global Rankings por inatividade.

A revanche entre o campeão meio-pesado Alex Pereira e Jiri Prochazka agora serve como a nova atração principal do UFC 303.