Michael Chandler garante que ‘de jeito nenhum’ Conor McGregor retornará sem lutar com ele

Conor McGregor lutará novamente algum dia. E Michael Chandler estará esperando por ele.

O evento UFC 303 de sábado foi originalmente definido para ser encabeçado por McGregor e Chandler se enfrentando em uma luta de meio-médios, o ápice de uma longa rivalidade que incluiu inúmeras provocações nas redes sociais e em entrevistas, bem como uma passagem como treinadores adversários em O Lutador Final 31. Mas o cartão amarelo de 29 de junho acabou se desenrolando de forma desanimadora, quando McGregor primeiro desistiu de uma coletiva de imprensa em Dublin e depois se retirou da luta devido a uma lesão no dedo do pé.

Atualmente, o retorno de McGregor após um hiato de três anos continua no limbo e ele não se comprometeu a fazer a luta contra Chandler acontecer.

Chandler não desanima com nada que McGregor tem a dizer sobre o assunto.

“Eu nem pensei muito sobre isso”, disse Chandler durante um scrum nos bastidores do UFC 303 em Las Vegas. “Ele tentou roubar meu slogan, eu vejo o que ele fez lá com o, ‘Vejo você no topo.’ Eu não estou realmente preocupado com isso. Conor não pode — neste momento, e eu disse isso publicamente, eu não vou deixá-lo escapar. Por um tempo, sim, é claro que ele adoraria lutar com alguém que não fosse Michael Chandler, com o que eu trago para o octógono.

“Acho que não tem como ele voltar para o UFC e não lutar comigo. Então, se eu fizer o pivot, se houver outros nomes sendo jogados fora, se houver lutas enormes que eu possa seguir em frente e pivotar e aceitar, quando ele estiver pronto para voltar, seu caminho de volta para o UFC passa direto por Nashville, Tennessee e Michael Chandler — e é isso.”

A gravidade da lesão de McGregor foi examinada, considerando sua reputação de raramente se retirar de lutas ao longo de sua carreira de 16 anos. Quando McGregor revelou que a lesão aconteceu em seu dedo mindinho, ele recebeu pouca simpatia, especialmente devido às suas duras críticas a outros lutadores que foram afetados por lesões no passado.

Chandler se recusou a criticar McGregor e seu dedo mindinho quebrado, em vez disso, analisou como a desistência de McGregor reflete em sua própria reputação.

“Também é apenas uma espécie de pena no meu boné”, disse Chandler. “Se Conor estivesse escalado contra muitos outros caras, ele provavelmente teria se esforçado e lutado. Mas você não quer lutar contra um cara como eu com qualquer tipo de lesão. Ele vai entrar na próxima luta, seja lá quando for, com pancadas e hematomas. Obviamente, ele estava mancando e provavelmente disse: ‘Eu poderia lutar, mas não vou lutar contra esse cara.’ Vamos descobrir isso à medida que avançamos.”

Chandler também está fora de ação há algum tempo, tendo lutado mais recentemente no UFC 291 em novembro de 2022, quando perdeu por finalização para Dustin Poirier. Embora não tenha sacado nenhuma bolsa de luta, Chandler insistiu que está indo bem financeiramente com base em interesses comerciais fora do UFC.

Outros nomes foram sugeridos para Chandler, incluindo o ex-oponente Charles Oliveira e o atual campeão do “BMF” Max Holloway, mas ele disse que nenhuma oferta formal foi feita. Ele tem certeza de que a luta contra McGregor acontecerá eventualmente e, quando isso acontecer, será sem dúvida o maior momento de bem-estar de sua carreira de lutador.

“No início deste processo, esse tamanho de luta com essa quantidade de olhos, é isso que estamos nos esforçando como artistas de artes marciais mistas”, disse Chandler. “Entramos neste esporte para sermos os melhores e estarmos nos maiores palcos sob as luzes mais brilhantes nas maiores plataformas, e isso verifica todas as caixas.

“Agora, especialmente com o enredo, com a intriga, esperando nos bastidores, a preparação, a marinada de tudo isso, sim, acho que vai ser muito satisfatório quando eu cumprir minha palavra de aparecer quando for o próximo encontro e nocauteá-lo. Ia ser o segundo round e agora ele acendeu um fogo em mim, provavelmente vai ser o primeiro round.”