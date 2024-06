Michael Chandler reage ao cancelamento da luta de Conor McGregor: ‘Estou encorajado por este teste’

Michael Chandler permanece implacável.

Nos últimos 19 meses, Chandler esperou uma briga com Conor McGregor. Os dois deveriam se enfrentar na luta principal do UFC 303; infelizmente, isso mudou na semana passada, quando McGregor desistiu do evento devido a uma lesão. Agora Chandler mais uma vez se vê jogando o jogo da espera, esperando uma rápida recuperação e retorno de McGregor, e na segunda-feira ele divulgou um vídeo abordando a situação e sua reação à infeliz mudança de acontecimentos.

“Tirei o tapete debaixo de mim no último momento possível”, disse Chandler. “Eu tinha acabado de terminar minha última sessão de sparring, na manhã de quinta-feira, e estava ouvindo rumores desde segunda-feira, obviamente, mas realmente recebi a ligação cerca de uma hora depois que minha última sessão de sparring foi concluída. Uma hora depois de uma celebração.

“Qualquer pessoa que tenha treinado para uma luta ou qualquer pessoa que tenha passado por um campo de treinamento para alguma coisa, você passa por um bloqueio muito difícil e aí, para chegar ao auge, você chega bem no final, você não se esforça mais, como se jogar no fogo e correr o risco de lesões, excesso de treino, pancadas, hematomas, cortes, todas essas coisas diferentes. Eu tinha acabado de terminar com isso. O homem mais feliz e saudável, mais difícil de matar e mais perigoso que já fui em toda a minha vida, naquele momento. 30 minutos depois recebi um telefonema informando que tudo isso foi em vão.”

Embora esta seja certamente uma reviravolta terrível para Chandler, não é de todo ruim. A luta não foi cancelada, apenas adiada, com a ideia de remarcar o confronto ainda este ano, quando McGregor se recuperar. É verdade que o CEO do UFC, Dana White, diz que não se comprometerá com nada até que McGregor esteja totalmente recuperado, mas Chandler ainda tem motivos para esperar que, eventualmente, ele consiga a luta que vem perseguindo desde que assinou com o UFC em 2020.

E Chandler certamente parece que vai manter essa esperança.

“Então o que eu faço agora?” Chandler refletiu. “Um pouco de incerteza na minha vida. Quando essa luta vai acontecer? Para que data seria remarcado? Qual local? Quão ruim é a lesão? Houve relatos de que não é tão ruim assim, só precisa de um pouco de atraso. Mas ainda assim, não há garantias. Mas eu prospero quando não há garantias. Apenas um garoto de High Ridge, Missouri, que continuou a trilhar uma trajetória para frente, não importa qual seja a oposição, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa qual seja a situação. Não cabe a mim desejar que os resultados existam. Cabe a mim fazer o trabalho. Deixamos o trabalho falar. Nós fazemos o trabalho. E fazemos o trabalho até nos tornarmos inegáveis.

“Não se atreva a me desrespeitar sentindo pena de mim. Não se atreva a me desrespeitar tendo qualquer tipo de simpatia. Seja encorajado pela minha situação. Seja encorajado pela minha firmeza e imobilidade, de atrelar meus sonhos a uma estrela cadente e continuar avançando. Se você está nessa jornada comigo há muito tempo, sabe como eu atuo. Você sabe onde está minha mentalidade, onde está meu mental. E não está nem perto do lixo. Estou encorajado por este teste, e este teste ainda não foi concluído. E este teste se tornará parte do meu testemunho. Portanto, continuamos avançando diante da adversidade, com total desrespeito aos fracassos anteriores, aos reveses anteriores, às coisas anteriores fora de controle e à oposição futura.”

Chandler lutou pela última vez no UFC 281, onde foi finalizado por Dustin Poirier no terceiro round.