Michael J. Fox comemora o 64º aniversário da esposa Tracy Pollan com uma sincera homenagem no Instagram

Michael J. Raposa acessou o Instagram para dar amor e adoração a sua esposa, Tracy Pollan, em seu aniversário de 64 anos. O De volta para o Futuro star escreveu uma mensagem sincera, acompanhada por uma série de fotos capturando seus momentos especiais juntos.

“De todas as maneiras lindas, é lindo o lindo dia de Tracy”, escreveu Fox em seu post. “Eu te amo e hoje será magnífico. Sempre para sempre seu Mike com tanto amor. Feliz aniversário. Vai ser um dia épico.”

A primeira foto compartilhada pela Fox apresentava uma foto em preto e branco de Pollan deslumbrante em uma blusa preta e com o cabelo penteado em cachos elegantes. A segunda foto capturou o casal passando bons momentos juntos ao ar livre, abraçados e usando óculos escuros estilosos.

A história de amor do casal começou em 1985, quando se conheceram no set de Family Tiese eles se casaram em 1988. Juntos, eles construíram uma linda família, incluindo o filho Sam Michael, 34, filhas gêmeas Aquinnah Kathleen e Schuyler Frances, 28, e filha Esmé Annabelle, 21.

A admiração de Fox por Pollan é evidente quando ele expressou seu profundo carinho por ela em seu dia especial. Seu vínculo duradouro e amor um pelo outro resistiram ao teste do tempo, e a mensagem de Fox resume lindamente a profundidade de sua conexão.

O amor duradouro de Michael J. Fox e Tracy Pollan brilha

Além de ser um marido e pai amoroso, Fox também falou abertamente sobre sua batalha contra a doença de Parkinson. Ao longo de sua jornada, Pollan tem sido um pilar de força e apoio inabalável para ele. Seu amor e compromisso um com o outro têm sido uma inspiração para muitos.

A duradoura história de amor do casal continua a conquistar os corações dos fãs ao redor do mundo. Enquanto celebram mais um marco em suas vidas, seu vínculo permanece mais forte do que nunca.

A comovente homenagem de Fox a Pollan serve como um lembrete do poder do amor e da beleza de uma parceria duradoura. É uma prova da força do seu relacionamento e da profunda conexão que compartilham.

A jornada do casal juntos é um verdadeiro testemunho do poder do amor, da resiliência e do apoio inabalável. Enquanto eles continuam a navegar juntos pelos altos e baixos da vida, sua história de amor continua sendo uma inspiração para todos que a testemunharam.