Michael J. Fox se junta ao Coldplay no Festival de Glastonbury e toca ‘Fix You’

Michael J. Raposa ainda consegue detonar na guitarra… subindo ao palco ao lado Chris Martin e Coldplay – e tocando um mashup de “Back to the Future” que os fãs conhecem tão bem.

O ator subiu ao palco do Festival de Música de Glastonbury, na Inglaterra, no sábado à noite, durante a apresentação da banda como atração principal… e você tem que assistir ao vídeo porque é um tributo emocionante à lenda do cinema e da TV.

O vídeo começa com Chris e a equipe tocando seu hit “Fix You” – Michael já está no palco, sentado em uma cadeira de rodas e segurando uma guitarra no colo.

Depois de alguns minutos, CM vai até MJF e canta parte da música de joelhos para que os dois fiquem no mesmo nível dos olhos… você pode ver as mãos de Michael se movendo enquanto ele dedilha e dedilha o instrumento.

É durante um interlúdio na música de sucesso da banda que Martin realmente destaca Fox… cantando a letra de Chuck Berry‘Johnny B. Goode’ – a música que os fãs de ficção científica conhecem que Marty McFly da Fox tocou durante o clímax de ‘BTTF’.

Michael realmente ganha vida nesta parte… balançando-se em sua cadeira e até mesmo dando um chute, como fez no filme de 1985.

O verdadeiro chute… Martin credita “Back to the Future” por encorajar o Coldplay a começar sua banda – momento em que a multidão irrompe em aplausos estridentes.

Como você sabe… Fox foi diagnosticado com Parkinson no início dos anos 90 – e ele se afastou principalmente da atuação e do ativismo nos últimos anos, à medida que a doença progredia. Ele deu aos fãs uma visão interna de sua vida em seu documentário vencedor do Emmy de 2023, ‘Still’.

Dito isso, ele ainda arranjou tempo para tocar com o Coldplay ao longo dos anos… e claramente ainda tem algumas habilidades musicais em seu repertório.