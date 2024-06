Michele Kang: Propriedade de vários clubes é boa para o futebol feminino

A proprietária majoritária do Washington Spirit, Michele Kang, disse acreditar que a propriedade de vários clubes é a melhor maneira de desenvolver o futebol feminino depois de adquirir o London City Lionesses, time do Campeonato Inglês.

A influência de Kang no futebol feminino cresceu nos últimos anos. Ela ganhou a propriedade do Washington Spirit na National Women’s Soccer League (NWSL) em 2022 e comprou o controle acionário do gigante francês Lyon em fevereiro de 2023.

Em dezembro, ela adquiriu o London City Lionesses, o único clube independente de futebol feminino nas duas primeiras divisões do futebol feminino inglês.

Na quinta-feira, ela anunciou quatro grandes novidades, incluindo a nomeação do ex-técnico do Paris Saint-Germain, Jocelyn Prêcheur, e da sueca Kosovare Asllani como a primeira de sete novas contratações com o objetivo de garantir a promoção para a primeira divisão, a Super Liga Feminina (WSL).

Kang repetiu suas declarações anteriores de que a propriedade de vários clubes é fundamental para o desenvolvimento do futebol feminino.

A proprietária majoritária do Washington Spirit, Michele Kang, disse que o futebol feminino precisa da propriedade de vários clubes para prosperar. Christian Liewig – Corbis/Getty Images)

“Estou totalmente ciente de uma espécie de conotação negativa de multiclubes, especialmente no lado masculino, porque no lado feminino ninguém tinha propriedade de multiclubes antes”, disse ela em uma entrevista coletiva em Londres na quinta-feira.

“Mas eu vou lhe dizer que, do lado feminino, multi-clube é uma necessidade, não de luxo ou ganância, porque precisamos investir para profissionalizar o futebol feminino ao nível que elas merecem. E o potencial que o futebol feminino tem, precisamos investir.

“Infelizmente, no futebol feminino neste momento, devido à falta de dinheiro para a mídia, não há muito dinheiro para investir.”

Kang admitiu que, quando assumiu o Spirit há dois anos, descobriu que o manual de treinamento da equipe foi inspirado nos manuais de treinamento masculino.

Ela abordou como a falta de métodos de treinamento personalizados e de pesquisas pode contribuir para lesões e a falta de compreensão das adaptações necessárias no jogo feminino.

No entanto, a pesquisa é difícil de financiar devido à falta de uma estrutura economicamente lucrativa no futebol feminino.

Ela disse que seu modelo multiclube provará mudar isso.

“Cuidar científica e clinicamente dos nossos jogadores é a nossa prioridade número um. Então, você fazer isso por um time, por exemplo, não é possível, certo?” ela disse.

“Porque é preciso muito dinheiro, e nenhum time de futebol feminino ganha dinheiro no momento, muito menos perde muito dinheiro. Então, para você fazer o nível de investimento em questões como essa, se você tiver vários times, então você pode retirar os recursos e fazê-lo uma vez no nível central.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Isso é quase uma necessidade para os times femininos. Isso não quer dizer, meu Deus, que temos um time múltiplo, e todos os outros existem para fazer um time bem-sucedido. Recebo perguntas sobre se Lyon, Spirit e London City jogam [each other]para quem você vai torcer? Minha resposta é: deixe o melhor time vencer.

“Não vamos sacrificar uma equipe para que outra equipe tenha sucesso.

“Nosso objetivo é tornar cada equipe campeã em cada uma das ligas. Então, London City, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos campeões da WSL. Lyon, claramente, Spirit e todas as futuras equipes. Então isso não é para tornar um time bem-sucedido, como alguns dos modelos comuns que você vê no lado masculino. Isso é para fazer com que todos os times sejam bem-sucedidos. Portanto, não vamos roubar ou mover jogadores para que um time seja melhor. do que os outros.”

Quando questionada sobre a importância das estruturas multiclubes, ela disse: “Precisamos desenvolver esportes femininos em grande escala, e essa é a única maneira de conseguirmos isso porque não temos contratos de mídia de bilhões de dólares ou patrocínios de cem milhões de dólares e assim por diante.”

A fim de dar às Lionesses da Cidade de Londres a melhor chance de promoção à WSL para se tornarem campeãs inglesas, o clube fará parceria com o Bromley FC.

O estádio de 5.000 lugares abrigará todos os jogos em casa do Pride no sul de Londres, afastando-se de sua antiga casa, Princes Park, em Dartford – que fica nos arredores da capital inglesa – anteriormente criticada por sua falta de instalações.

Kang disse que sua justificativa era levar o clube para mais perto de Londres sem se aventurar muito longe de sua base de fãs local.

Adquiriram também o campo de treinamento, que o clube vem utilizando em regime de aluguel. Kang revelou seu plano de que um arquiteto transformasse o campo de treinamento de 23 acres para ser semelhante às instalações líderes do setor em Lyon e no Spirit.

Ela disse que seu objetivo não é apenas criar as melhores instalações para o futebol feminino, mas estabelecer um novo padrão para o futebol, buscando igualar a qualidade das instalações masculinas.

Ao detalhar seus planos para o futuro do clube, Kang revelou que Asllani será uma das seis novas caras a ingressar no London City Lionesses na temporada 2024-25.

Refletindo sobre seus comentários anteriores promovendo a propriedade de vários clubes, ela acrescentou que os dados de outros clubes de Kang ajudaram no processo de recrutamento.

“Uma vantagem [to mutli-club ownership] agora há uma rede entre os colegas das três equipes, então eles sempre podem conversar uns com os outros”, disse ela.

“Na verdade, durante o recrutamento, todo esse processo, nós comparamos nossas notas em termos de modelos analíticos e assim por diante. Então eles têm colegas, eles sempre podem se comunicar, eles podem aprender as melhores práticas uns com os outros.”