Michelle Waterson-Gomez anuncia aposentadoria após derrota no UFC 303

Michelle Waterson-Gomez encerrou sua carreira no sábado à noite ao anunciar sua aposentadoria das lutas após derrota para Gillian Robertson no UFC 303.

A veterana de 38 anos tinha isso em mente antes da luta, quando o UFC prestou homenagem a ela com um vídeo especial que foi exibido enquanto ela estava com Joe Rogan esperando para se dirigir à multidão. O fim veio depois que Waterson-Gomez caiu em uma luta desigual para Robertson durante três rounds, a quinta derrota consecutiva de Waterson-Gomez.

Após a luta, Waterson-Gomez tirou as luvas e chorou enquanto se dirigia ao público presente.

“Eu não seria a pessoa que sou hoje se não fosse pelo UFC e todos vocês, fãs, continuando a me pressionar”, disse Waterson-Gomez. “A luta corre em minhas veias. Ela me fez quem eu sou. Quando você luta, você persegue a grandeza.

“Eu estava pensando nisso e conversei com meu marido — o que eu sou se não estou lutando? E ele me disse: ‘Só porque você não está lutando no octógono, não significa que você deve parar de lutar.’ Isso realmente me ajudou a aceitar seguir em frente.”

Bem conhecida por seu apelido de “The Karate Hottie”, Waterson-Gomez estreou no UFC em 2015, depois de ter reinado anteriormente como campeã peso-átomo no Invicta FC. Ela mudou para o peso-palha no UFC e, apesar de ser subdimensionada em muitas de suas lutas, Waterson-Gomez ainda conseguiu manter uma classificação top 15 durante grande parte de sua carreira.

Ela conquistou uma vitória de destaque sobre Paige VanZant em sua primeira luta principal do UFC e também obteve vitórias notáveis ​​sobre nomes como Felice Herrig, Karolina Kowalkiewicz e Angela Hill.

Waterson-Gomez se aposenta com um recorde geral de 18-13 durante uma carreira no MMA que começou em 2007.