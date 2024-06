Michigan e Sherrone Moore contratam o segurança 4 estrelas Kainoa Winston

A aula inaugural de recrutamento de Sherrone Moore em Michigan ganhou seu compromisso de maior classificação na sexta-feira, quando o safety de quatro estrelas Kainoa Winston, nº 42 na ESPN 300 de 2025, anunciou sua promessa aos Wolverines.

Winston, que joga no Gonzaga College High School de Washington DC, fez uma visita oficial a Ann Arbor no final do mês passado e escolheu Michigan em vez de Penn State, Oregon e Carolina do Norte. O zagueiro defensivo de 1,70 metro e 190 libras é o terceiro safety da classe de 2025.

Para os Wolverines, o compromisso de Winston marca uma vitória no recrutamento sobre o rival da conferência Penn State, onde o primo de Winston, o safety Kevin Winston Jr., fez 13 partidas na secundária do Nittany Lions no outono passado. De acordo com a classificação da ESPN, Winston é o candidato com melhor classificação de Michigan desde que os Wolverines contrataram o lado defensivo Derrick Moore (nº 19 na ESPN 300) na classe de 2022.

Winston se junta ao tackle defensivo Jaylen Williams (nº 24 DT) como o segundo compromisso da semana em Michigan e marca o mais recente impulso ao impulso do primeiro recrutamento de Moore no comando dos Wolverines.

Com Winston, Michigan agora tem quatro prospectos da ESPN 300 comprometidos em sua classe de 2025, incluindo o defensive tackle Nathaniel Marshall (nº 78 na ESPN 300) e o quarterback Carter Smith, o 14º passador de bolso neste ciclo. O tackle ofensivo Avery Gach (nº 296 na ESPN 300) completa o grupo dos 300 melhores recrutas atualmente indo para Ann Arbor em 2025.

Winston é agora a peça central de uma classe de recrutamento em Michigan que está começando a tomar forma à medida que o ciclo de 2025 esquenta. Outros compromissos de alto nível podem ocorrer nos próximos meses, com visitas esperadas do safety Jordan Young (nº 33), do ataque ofensivo Andrew Babalola (nº 44), do linebacker externo Nathaniel Owusu-Boateng (nº 73) e do running back Jordon. Davison (nº 88). Os Wolverines também continuam na disputa pelos atacantes SJ Alofaituli e Douglas Utu de Bishop Gorman (Las Vegas), os 10º e 11º candidatos gerais na ESPN 300.

Depois de um início lento, Moore, de 38 anos, está ganhando força na trilha de recrutamento, com a adição de Winston sendo o mais recente indicador de movimento ascendente para Michigan em 2025.