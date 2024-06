Michigan OC apregoa ataque ‘explosivo’, não apressará a decisão do QB

ANN ARBOR, Michigan – Michigan perde o quarterback JJ McCarthy e sete outras escolhas do draft da NFL em um ataque que ajudou o time a conquistar o campeonato nacional em janeiro, mas era conhecido principalmente pela corrida poderosa e controle de bola.

Apesar das mudanças, o novo coordenador Kirk Campbell continua recorrendo a uma palavra para descrever o ataque dos Wolverines em 2024: Explosivo. Campbell vê grande capacidade de jogo em toda a unidade, inclusive com um grupo de quarterbacks praticamente não testado que continuará a competir para substituir McCarthy durante o acampamento de pré-temporada.

“O operário, o ataque físico, isso não vai mudar, essa será a nossa identidade, mas os jogadores são explosivos”, disse Campbell à ESPN. “Sempre que esses caras tocam na bola de futebol, é isso que suas características fazem. Meu trabalho como coordenador é levar a bola para eles, porque eles cuidarão dessa explosividade.

Michigan tecnicamente retorna apenas um titular ofensivo no tight end Colston Loveland, um candidato ao Prêmio Mackey que terminou em segundo lugar no time em jardas recebidas (649) em 2023 e disse à ESPN que tem como meta 1.000 jardas recebidas entre seus objetivos para o outono. O running back Donovan Edwards fez longas corridas em grandes jogos e será complementado por Kalel Mullings.

Campbell gosta do potencial de expansão de campo de wide receivers como Semaj Morgan e Tyler Morris, e espera que o tight end Marlin Klein tenha um grande ano atrás de Loveland.

“O que [Campbell] disse é bastante certeiro: este é um ataque explosivo”, disse Edwards, que teve duas longas corridas de touchdown na vitória de Michigan em 2022 sobre o estado de Ohio e adicionou duas corridas de pontuação de mais de 40 jardas contra Washington no jogo do campeonato nacional. se as pessoas pensam que nosso ataque é predominantemente pesado, temos caras explosivos em todo o campo.”

A questão é quem vai entregar a bola. McCarthy foi responsável por 240 das 260 jardas finalizadas da equipe e 2.991 das 3.205 jardas de passe da equipe na última temporada. Cinco jogadores competiram nesta primavera, incluindo Jack Tuttle, que em fevereiro recebeu o sétimo ano de elegibilidade da NCAA, e Alex Orji, que registrou 15 corridas para 86 jardas como quarterback running changeup no outono passado, mas não tentou um passe.

Apesar da falta de experiência como titular, os treinadores do Michigan nunca consideraram seriamente adicionar um quarterback no portal de transferências.

“Temos muitos bons jogadores que foram construídos e moldados corretamente e vimos o processo de como isso é feito”, disse o técnico Sherrone Moore. “Todos nós sentimos que estaríamos em um bom lugar.”

Campbell, que treinou os quarterbacks do Michigan em 2023 e assumiu a função de coordenador quando Moore foi promovido, disse que Orji fará parte do plano de jogo ofensivo de qualquer maneira, mas a competição é muito aberta.

“Há vários poderes [conference] titulares em nosso elenco”, disse ele. “Qual é o melhor, preciso descobrir isso. Esses caras dificultam as coisas para mim porque temos jogadores muito bons. Alex simplesmente tem que aceitar.”

Campbell não vai apressar a decisão, observando que Michigan entrou na temporada de 2022 antes de escolher McCarthy em vez do titular Cade McNamara. Orji, que completou sua única tentativa de passe em Michigan em 2022, espera mostrar que pode lidar com todos os elementos da posição.

“Precisão e exatidão no posicionamento da bola, ser capaz de colocá-la onde quero e não tentar mirar e saber que existem diferentes níveis de precisão em cada bola”, disse Orji. “Às vezes você apenas deixa o recebedor tocá-la. Um cara grande como Colston Loveland vai encontrar uma maneira de pegar a bola, e outras vezes, serão janelas apertadas, serão vitrines na zona cobertura e você precisa saber exatamente quando colocá-la e onde colocá-la.

“Conseguir essas repetições é enorme, porque você pode falar muito sobre isso e ver muito, mas lá dentro, sentir e fazer é uma fera diferente.”