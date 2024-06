Michigan recebe compromisso de Brady Hart para aula de recrutamento de 2026

Michigan ganhou seu primeiro compromisso na classe de 2026 na terça-feira com a promessa do quarterback de quatro estrelas Brady Hart, promovendo a imagem do futuro dos Wolverines na posição após o campeão nacional e escolhido no primeiro turno do draft da NFL, JJ McCarthy.

Hart, o passador de 1,80 m da Cocoa High School da Flórida, está classificado em 120º lugar no ESPN 300 de 2026 e é o 8º passador de bolso em sua classe. Ele escolheu o programa de Sherrone Moore entre os finalistas Ohio State, LSU, Miami, Florida e Clemson.

O compromisso de Hart segue uma visita não oficial a Ann Arbor no fim de semana passado. Como titular do primeiro ano no outono passado, Hart levou a Cocoa High School a um recorde de 14-1 e ao campeonato estadual da Flórida 2A com 41 touchdowns e 11 interceptações.

Entre os 10 melhores passadores na classe de 2026, Hart é agora o quinto a anunciar sua promessa verbal, juntando-se ao compromisso da Geórgia Jared Curtis (passador de bolso nº 1 em 2026), ao compromisso do Texas Dia Bell (nº 2), ao compromisso da Flórida Will Griffin (nº 7) e Notre Dame prometem Noah Grubbs (nº 9).

Moore e os Wolverines agora têm um caminho claro para o futuro como quarterback. Michigan contratou o passador de dupla ameaça de quatro estrelas Jadyn Davis durante o ciclo de 2024 e tem o quarterback Carter Smith (passador de bolso nº 14 em 2025) comprometido na próxima classe.