Mike Perry ameaça arrancar os dentes de Jake Paul e prevê nocaute na 7th Rd

“Eu vou quebrar os dentes dele!”

Uhhhh… isso é “Platina” Mike Perry prometer ir totalmente ao dentista é Jake Paulo, diga-nos que ele vai bater na bunda da criança problemática!

Perry, de 32 anos, juntou-se Babcock é o Programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar todas as noites em FS1) … e duas coisas estão claras antes de sua luta de boxe em 20 de julho com Paul, de 27 anos – ele está entusiasmado e há uma briga entre eles. Muito disso.

“Foda-se Jake, mano”, disse Perry … “Nunca fomos amigos. Ele nunca foi legal comigo, ele queria me bater, e ele é uma cobra sorrateira, e eu vou f ****** tire os dentes da boca dele.

Claro, Jake estava inicialmente escalado para lutar Mike Tyson no dia 20, mas depois que Iron Mike sofreu um no ar emergência médica em seu voo de Miami para Los Angeles, a luta foi empurrado em novembro.

Pouco depois… o lutar contra Perry veio junto.

Após deixar o UFC, Perry assinou com o Bare Knuckle Fighting Championship – onde atualmente é a maior estrela do BKFC, com cartel de 5 a 0, com vitórias sobre Lucas Rockhold dar Página de Michael “Venom”entre outros.



Mike nos disse anteriormente que queria lutar contra Jake com os nós dos dedos, mas disse que isso não era uma boa ideia para Paul, que ele diz não querer fazer parte dessa configuração.

Mesmo assim, o MP tem uma ideia.

“Jake pode tirar as luvas e eu as colocarei, e ainda vou dar uma surra nele”, disse Paul. “Ele pode lutar comigo com os nós dos dedos nus, e eu vou socá-lo com luvas de 10 onças.”

Perry e Paul têm alguma história… eles treinaram juntos brevemente há alguns anos, embora Mike diga que não acha que possa brilhar muito com o sparring. Ainda assim, foi suficiente para Mike saber que o direito de Jake poderia ser um problema potencial.

“Eu conheço a mão direita dele. Eu entendi naquela época, quando ele me bateu com ela; essa é a coisinha dele, e eu entendo. Eu também acertei alguns golpes nos quais sou muito bom. Nós dois estamos em para uma batalha. Será uma luta e um teste de vontades.”

Perry, no final das contas, prevê que acabará com Paul no sétimo round.