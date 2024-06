Mike Tyson (úlcera) forçado a adiar luta contra Jake Paul

A próxima luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, em 20 de julho, foi adiada.

Tyson teve um problema de saúde em um voo de Los Angeles para Miami que exigiu atenção médica no domingo. Inicialmente, não parecia que isso afetaria a luta, mas isso mudou após o mais recente exame de saúde de Tyson.

“Durante uma consulta de acompanhamento na quinta-feira com profissionais médicos sobre seu recente surto de úlcera, a recomendação é que Mike Tyson faça treinamento mínimo ou leve durante as próximas semanas e depois retorne ao treinamento completo sem limitações”, dizia um comunicado oficial. .

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Espera-se que uma nova data de luta seja anunciada em 7 de junho, e o AT&T Stadium em Arlington, Texas, continua sendo o local desejado.

“Quero agradecer aos meus fãs ao redor do mundo pelo apoio e compreensão durante esse período. Infelizmente, devido ao surto de úlcera, fui aconselhado pelo meu médico a aliviar meu treinamento por algumas semanas para descansar e me recuperar”, disse Tyson. através de comunicado. “Meu corpo está em melhor forma geral do que desde a década de 1990 e estarei de volta à minha programação completa de treinamento em breve. Jake Paul, isso pode ter lhe dado algum tempo, mas no final você ainda ficará nocauteado e desmaiado do boxe para sempre, agradeço a paciência de todos e mal posso esperar para ter uma performance inesquecível ainda este ano.”

Tyson x Paul foi sancionado como uma luta profissional programada para oito rounds de dois minutos e disputada no peso pesado com luvas de 14 onças. Tyson, 57, não vence uma luta de boxe profissional desde 2003, mas tem a oportunidade de conquistar uma vitória caso consiga derrotar o YouTuber que virou boxeador Paul. Se e quando eles entrarem no ringue, a luta terá a maior diferença de idade na história do boxe profissional, com Tyson completando 58 anos em 30 de junho e Paul com 27.

A luta seria transmitida ao vivo pela Netflix.

“Eu apoio totalmente o adiamento do evento para que Mike Tyson não tenha desculpas na noite da luta”, disse Paul em comunicado. “Meus fãs sabem que não quero enfrentar Iron Mike de qualquer maneira que não seja o seu melhor, mas que não haja erros – quando ele entrar no ringue comigo, estarei pronto para reivindicar meu W com uma finalização sensacional. contra Tyson será inesquecível, e prometo dar o meu melhor para este confronto único na vida.