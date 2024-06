Millie Bobby Brown usa maiô minúsculo na lua de mel europeia

Millie Bobby Brown está aproveitando uma escapadela pela Europa com seu novo marido… e, aparentemente, a lua de mel deles é um assunto de família porque seu lendário pai está ao lado deles.

A atriz visitou a bela ilha italiana da Sardenha com o marido Jake Bongiovi … e você tem que ver as fotos porque ela tem um brilho conjugal enquanto se bronzeia na villa deles.

Há Millie com uma camisa de manga comprida laranja brilhante sobre seu maiô – que não cobria muito mais do que um biquíni, devemos observar.

Claro, Jake está saindo com ela em sua melhor roupa da escola preparatória – colete de suéter branco e shorts combinando… mas amplie o quadro e lá está o papai. Jon Bon Jovi quebrando o que de outra forma pareceria uma lua de mel. Não pode ser qualificado como tal quando seu pai/sogro está lá!

Jon está sem camisa na foto … mas ele tem um grande sorriso no rosto – e Jake e Millie não parecem se importar muito com o fato de ele estar com eles.