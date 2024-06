Ministério Público e Prefeitura de Maceió convidam movimentos negros para discutir formação de conselho para igualdade racial

O Ministério Público do Estado de Alagoas, ao lado da Prefeitura de Maceió, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública vão promover, na próxima quarta-feira (19), um plenária para discutir a criação do Conselho de Promoção de Políticas de Igualdade Racial do município de Maceió. As instituições ressaltam a importância dos movimentos negros participem dos debates em busca políticas públicas afirmativas e de combate ao racismo.

O encontro acontecerá no dia 19 de junho, às 14h, no auditório do prédio das Promotorias de Justiça da capital, no Barro Duro, e contatará com a participação de Lean Araújo, procurador-geral de Justiça, Alexandra Beurlen, titular da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Arísia Barros, coordenadora-geral de Promoção de Políticas para Igualdade Racial da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoas com Deficiência, Idosos e Cidadania (Semuc), Ana Clara Alves, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial – OAB/AL, e Isaac Souto, defensor público.

A plenária será importante para debatermos a Lei n°. 7.436, de 21 de novembro de 2023, que dispõe sobre a criação do Conselho de Promoção de Políticas de Igualdade Racial do município de Maceió.

“Quando o Conselho for instituído, ele será um forte instrumento orientador de políticas públicas, ações, iniciativas e programas de promoção da igualdade racial. Por siso, é tão fundamental que os movimentos negros estejam presentes para este debate”, afirmou a promotora de Justiça Alexandra Beurlen.

Baobá

Em respeito ao movimento negro, um Baobá será plantado, de forma simbólica, antes das discussões começarem, na terreno onde está o prédio do MPAL. A árvore é considerada, pela comunidade negra, uma representação da ancestralidade do povo africano.