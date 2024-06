Ministério Público integra o 5º Ciclo de Audiências Concentradas do Sistema Socioeducativo

O Ministério Público de Alagoas participa do 5º Ciclo de Audiências Concentradas de 2024 do Sistema Socioeducativo de Alagoas. Com início nesta terça-feira (18), a iniciativa tem como objetivo reavaliar a situação de adolescentes em conflito com a lei que estão cumprindo medidas socioeducativas de semiliberdade e internação.

A promotora de Justiça Marília Cerqueira acredita que essas audiências são importantes na vida desses jovens, que passam a entender melhor sobre os seus direitos enquanto cidadãos. “É muito salutar estar diante do jovem, escutando dele mesmo as suas próprias reflexões. É também um momento importante para escutar as famílias”, ponderou a promotora de Justiça.

Vale destacar que, durante o encontro, é apresentada ao adolescente a possibilidade de integrar um programa de pós-medida. “Ao sair do sistema socioeducativo, ele pode escolher, voluntariamente, participar desse tipo de programa, que possibilita o acesso a políticas públicas, como, por exemplo, a realização de uma capacitação profissional”, explicou.

Com início nesta terça-feira, o 5º Ciclo de Audiências Concentradas se encerra hoje (19).

Com informações e imagens da Ascom da Seprev