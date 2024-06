Missed Fists: Boxer consegue nocaute de retorno selvagem segundos após quase terminar

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Por mais que eu ocasionalmente brinque sobre manter as artes marciais separadas (#KeepTheMartialArtsApart, faça virar tendência!), poucas coisas na vida me deixam mais feliz do que a diversidade de finalizações que você vê em uma cagefight sancionada. De nocautes de um golpe a chutes tornados no rosto e finalizações que nem conseguimos nomear, existem realmente 1.001 maneiras de vencer e perder no MMA.

Dito isso, às vezes você só precisa tirar o chapéu para nossos irmãos e irmãs da doce ciência, porque uma surra de boxe tradicional pode ser difícil de superar.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e submissões, e para @Grabaka_Hitman para carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e contribua no Patreon se puder.)

Tyson Koki vs. Deok No Yun

Em um evento de boxe em Tóquio, Tyson Koki e Deok No Yun contaram uma das histórias mais malucas do ano, enquanto Koki lutava contra quase ser eliminado para ganhar uma vitória digna de Nocaute do Ano.

CANDIDATO AO KO DO ANO!! Em uma luta selvagem de 1 round no Korakuen Hall, Tyson Koki 王杉康輝 é derrubado cedo por Deok No Yun e mal consegue chegar à contagem. Deok corre e tenta finalizar Koki, mas ele acerta o contra-ataque perfeito para ganhar o título WBO AP Super Middleweight! foto.twitter.com/Rn4EtqqcjF —Tokkerū (@ ATokkers5) 25 de junho de 2024

Este é um caso clássico de perseguir excessivamente uma finalização e pegar um L em vez de um W. Como fãs, muitas vezes ficamos frustrados quando não vemos um lutador ir para o abate, mas há uma razão para isso: o as consequências de um erro de cálculo são terríveis. Aqui, Yun percebeu que Koki não era mais uma ameaça significativa depois de tocar na tela, e ele estava muito, muito, muito errado.

Yun caminhou confiantemente até Koki, não permitindo desvios de seu plano de jogo, mesmo quando ficou cada vez mais claro que Koki havia recuperado os sentidos e estava atirando de volta. Você pode ver o quão composto Koki estava enquanto ele se esquivava do pior dos socos poderosos de Yun antes de lançar o perfeito contra-ataque de direita. Desligamento instantâneo, e Yun de repente se viu em comunicação direta com o reino espiritual.

Azamat Bekoev vs. Chauncey Foxworth

Ty Miller vs. Ryan Charlebois

David Mgoyan x AJ Robb



Para não ficar para trás, o campeão peso médio da LFA, Azamat Bekoev, fechou o show em grande estilo, deixando sua mão direita voar até acertar o alvo e eliminar Chauncey Foxworth no segundo round.

É certo que este final contradiz todas as palavras de advertência que escrevi acima, enquanto Bekoev lançava com abandono completamente imprudente. Mas contraponto, aquele nocaute imperou!

Assim como a surra de Ty Miller em Ryan Charlebois, que ganhou nosso prêmio Humpty Dumpty Fall of the Week.

O gancho de esquerda fez Charlebois se esticar e então o direto de direita o fez dormir.

E para todos vocês, malucos, sim, haverá sangue, e muito, cortesia dos pesos penas David Mgoyan e AJ Robb.

Esta foi cancelada faltando 30 segundos para o fim do Round 1 e não culpo ninguém por tomar essa decisão.

O LFA 186 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Elexis Rodger x Kelly Tate

Oden Muscat x Moses Deng

Blair Bretanha vs. Nick Kepu



Cara, houve muitos bons nocautes com um soco esta semana.

Permanecendo em Fight Pass Land, mas indo para Queensland, na Austrália, o Eternal MMA 86 abriu com o amador Elexis Rodgers marcando sua primeira vitória, e ele o fez derrotando Kelly Tate.

Tenho certeza de que isso não é um grande consolo, mas parabéns a Tate por ter um cabelo lindo, que combinado com o suor escorrendo de sua cabeça, resultou em uma derrota por nocaute verdadeiramente memorável.

Se você prefere que seus KOs sejam do tipo canhoto, o amador Oden Muscat tem o que você precisa.

Muscat pegou Moses Deng mergulhando em seu poder e com um bom golpe, o fez cair na outra direção. Uma pequena dedução de pontos para o que eu acho que foi uma tentativa frustrada de disparar algumas flechas de Alex Pereira. Não culpe o árbitro por esbarrar nele, um arco é uma arma de longo alcance, dê alguns passos para o centro da jaula antes de comemorar!

Um lutador que fez questão de chegar perto e pessoalmente foi Blair Bretag.

Uma direita alta marcou o começo do fim para Nick Kepu, com uma esquerda rígida acelerando sua queda na lona. E tudo em apenas 39 segundos.

Fernanda Guersone vs. Cintia Natiely

Gabriel Gilthon x Claudionor Júnior



Não saia do Fight Pass ainda, pois temos mais duas finais do Shooto Brasil 123 no Rio de Janeiro, ambas com lutadores sem vitórias e com desempenho tão bom quanto o esperado.

A peso pena Fernanda Guersone enfrentou 0-2 Cintia Natiely, que agora está 0-3 depois de ser totalmente transportada.

Não posso culpar muito o árbitro, parece que ele entendeu bem a situação e interveio logo após Guersone acertar seu soco mais prejudicial. Guersone competiu anteriormente como amador pela Federação Internacional de Artes Marciais Mistas e agora está 1-0 como profissional.

Gabriel Gilthon não era tão favorito no papel, mas ainda assim aproveitou o 0-1 do adversário, acertando-o com um raro triângulo de braço na última posição.

Não sei dizer se isso é um jiu-jitsu absolutamente lindo de Gilthon ou um jiu-jitsu absolutamente atroz de Claudionor Junior. Eu escolho acreditar no primeiro.

Talgat Khalmuratov vs. Amriddin Khojiev

Suhrobbek Atajanov vs. Claudeci Brito

Murtazali Magomedov vs. Sardor Khudoyberdiev



Na Octagon League 59 em Almaty, Cazaquistão, Talgat Khalmuratov fez a ousada escolha de revelar que ele poderia na verdade ser um mutante com poderes psíquicos vivendo entre nós em segredo.

Ou ele é muito bom em lutar.

Amriddin Khojiev foi um passo longe demais e um passo lento demais para pegar Khalmuratov desprevenido e pagou o preço, em grande escala. Uma leitura verdadeiramente brilhante de Khalmuratov.

Acabamos de falar sobre o impressionante triângulo de braço de Gilthon, mas Suhrobbek Atajanov pode vencê-lo.

Não me lembro da última vez que vi alguém acertar o oponente com força e estrangulá-lo daquele jeito. Atajanov acertou em cheio e Claudeci Brito bateu rápido também.

Não podemos deixar de fora Murtazali Magomedov, que agora está com 8 a 0 após finalizar com um belo triângulo contra Sardor Khudoyberdiev.

Murtazali Magomedov (8-0) é o seu NOVO campeão peso pena do octógono, finalizando Sardor Khudoyberdiev com um belo triângulo no 2º round. Há uma nova onda de talentos quirguizes surgindo no esporte e Murtazali faz parte dela. pic.twitter.com/nssAIDcQxg —caposa (@Recorder_Hitman) 23 de junho de 2024

Magomedov tinha controle total da postura de Khudoyberdiev antes de fazer seu movimento, soltando suas pernas e imediatamente travando suas pernas para cima. Daí em diante, era apenas uma questão de tempo até que Khudoyberdiev tivesse que admitir a derrota.

Octagon League 59 está disponível para replay gratuito no YouTube.

Corey Shelly vs. Makhsudov Sarvarbek

Apresentamos alguns amadores australianos anteriormente, então por que não encerrar com um destaque amador do Kingdom Combat Championship em Liverpool, Inglaterra?

Corey Shelly permaneceu leve e essa estratégia valeu a pena quando Makhsudov Sarvarbek deixou uma abertura para um chute na cabeça que encerrou a luta que Shelly não errou.

Luta amadora, finalização profissional.

