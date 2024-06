Missed Fists: Makwan Amirkhani jogado de ponta-cabeça antes de ser sufocado

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

O card do UFC Louisville do fim de semana passado veio e passou sem muito alarde (embora o card principal tenha sido bem o suficiente se você estivesse procurando finais satisfatórios – e não tão satisfatórios), então se você quisesse uma ação de esportes de combate mais animada, você tinha procurar em outro lugar

E não, não estou falando do evento WWE NXT que aconteceu no APEX, mas sim do evento Oktagon MMA em Praga, na República Tcheca.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Átila Korkmaz vs. Makwan Amirkhani

Shem Rock vs. Jaroslav Pokorny

Ion Surdu vs. David Kozma

Deniz Ilbay x Denis Tripsansky

Marek Mazuch vs. David Zawada



Simplificando, se você estava procurando acabamentos monstruosos e uma pitada de nomes reconhecíveis, então o Oktagon MMA tinha tudo para você.

Na primeira luta do card, o veterano do UFC Makwan Amirkhani ficou ainda em busca de sua primeira vitória desde que deixou a promoção ao ser bombardeado com força para a próxima dimensão pelo jornaleiro alemão (digamos três vezes rápido) Attila Korkmaz.

O golpe no estilo AEW não deixou Amirkhani inconsciente imediatamente, mas ele desistiu segundos depois, o que deixou claro o quão gravemente ferido ele estava. Amirkhani finalizou no terceiro, o que faz desta a segunda vez em duas partidas pelo Oktagon que ele vacilou nos últimos cinco minutos. Na verdade, ele já perdeu quatro lutas consecutivas, e todas elas o fizeram vacilar após o primeiro round.

Pelo menos Amirkhani não ficou completamente chateado, o que não pode ser dito de Jaroslav Pokorny.

O especialista em finalizações Shem Rock fez jus à sua reputação, agarrando as costas de Pokorny e segurando firme até que Pokorny ficasse mole. São três finalizações consecutivas no primeiro round com mata-leão para Rock, que melhorou para 11-1-1 em sua carreira.

Em uma nota mais leve, Ion Surdu conseguiu um nocaute menos terrível (mas não menos devastador) sobre David Kozma.

Surdu acertou aquele chute de ré, o que dá ao clipe algumas vibrações sérias de Anderson Silva. E ei, Silva está de volta neste fim de semana para uma luta de boxe com Chael Sonnen. Então, parabéns a Surdu pela homenagem.

Ah, a propósito, se você se sentiu prejudicado pela paralisação de Jason Herzog na luta Nassourdine Imavov-Jared Cannonier, provavelmente teria preferido os árbitros em Praga, pois eles se recusaram a intervir até que os nocautes fossem 100% confirmados.

Conseqüentemente, Deniz Ilbay esmurrando Denis Tripsansky.

Estou contando pelo menos meia dúzia de golpes fortes antes do árbitro se posicionar para encerrar a luta.

David Zawada, outro veterano do UFC, passou por isso e caiu de cara na tela enquanto Marek Mazuch o lamentava.

Olha, há uma chance de Cannonier estar voltando e vencendo aquela luta (ele certamente não parecia desanimado), mas no longo prazo ele provavelmente acabou em melhor situação do que Tripsansky ou Zawada.

Joey Hart x Tyler Scott

Em Hammond, Indiana, Joey Hart venceu o nocaute no joelho de Deniz Ilbay. Hart deu um tapa no tradicional clinch tailandês em Tyler Scott e quando Scott tentou se livrar dele, ele deu uma joelhada no meio por seus problemas.

Depois disso, Hart ficou compreensivelmente surpreso ao ser reconhecido pelo Twitter MMA GOAT caposa.

Esse é o conteúdo saudável pelo qual estamos aqui.

LFA 185 está disponível para repetição no UFC Fight Pass, no qual faremos login novamente mais tarde.

Vasily Rudenko vs. Jakyp Tuganbaev

A partir dos arquivos de perspectiva, o invicto peso meio-médio de 25 anos, Vasily Rudenko, fumou Jakyp Tuganbaev no MMA Series 81 em Moscou.

Rudenko ainda não enfrentou competições de elite, mas é difícil não ficar animado com um talento emergente quando você vê um chute na cabeça como esse. Seu recorde agora é de 11 a 0, com apenas duas de suas lutas indo para o placar.

Aaron Kennedy x Ahmed Khamis

Não tenho muita certeza de como chamar isso, então qualquer resposta é bem-vinda.

No Ring of Combat 84 em Atlantic City, NJ, Aaron Kennedy garantiu um estrangulamento pouco ortodoxo sobre o adversário Ahmed Khamis. Eu chamaria isso de estrangulamento com triângulo de braço invertido, o que pode nem ser uma coisa. Inicialmente, parece que Kennedy está montando um D’Arce, mas então Khamis se atrapalha e Kennedy tem que improvisar.

Independentemente disso, ele encontrou uma maneira de aumentar a pressão e ganhar a torneira.

Mel Zeman x Brittany Bickhart

Falando em pressão, Mel Zeman aparentemente não sentiu nada ao competir pela primeira vez desde 2020 em um evento BTC Fight Promotions em Burlington, Ontário.

Espero que Zeman não estivesse ansioso para desfrutar de algumas rodadas de ação, porque esta terminou em apenas 19 segundos.

É justo dizer que ela não pode ter ficado muito desapontada com o resultado.

Andrés Santillana vs. Luis De La Puente

Ainda ontem à noite no Fusion Fighting Championship 77 (disponível no UFC Fight Pass) em Lima, Peru, Andres Santillana manteve o básico e acertou 1-2 com a fivela do sapato no rosto de Luis De La Puente.

Fundamentos, crianças. Eles nunca saem de moda.

Stanley Okazaki x Nicholas Stoute

Alex Lawal x Alex Lawal Rua Cumbie

Antonio Figueiredo x Alemão Ponce

Austin O’Connor x Camden Fontenot



No Fury FC 91 em Rosenberg, Texas, tivemos amadores e profissionais em ação, então vamos começar com o pessoal lutando de graça primeiro. Especialmente porque um dos amadores fez isso:

É uma agitação de 14 segundos do estreante Stanley Okazaki. Ele também não se apressou, deu alguns tiros antes de perceber que o queixo de Nicholas Stoute estava lá para ser atingido. Aí ele virou Wanderlei completo e começou a fazer feno, como todo mundo faz.

O pobre Stoute ficou congelado contra a jaula, preservado como um cidadão de Pompéia.

O peso mosca amador Alex Lawal não mostrou piedade com Kallee Cumbie, quebrando suas costelas com uma joelhada antes de seguir com alguns socos superficiais.

Na verdade, esse poderia ter sido chamado cinco segundos antes.

Antonio Figueiredo fez sua estreia profissional e fez uma bandeja em 3-6-1, o jornaleiro alemão (digamos que três vezes rápido) Ponce. Ainda cabia a Figueiredo impressionar, o que ele definitivamente fez.

Ponce simplesmente se abaixa no pior momento possível e a perna de Figueiredo o corta como uma espada larga. Não foram necessários disparos de seguimento, algo que Figueiredo reconheceu de imediato.

E não podemos partir sem mencionar a estreia do protegido de Daniel Cormier, Austin O’Connor. O bicampeão de luta livre da NCAA provavelmente gostaria de começar como amador, mas boa sorte em encontrar alguém para lutar com ele de graça, dadas as suas credenciais existentes em esportes de combate.

Então, em vez disso, O’Connor enfrentou o lutador 0-0 Camden Fontent e, sem surpresa, ele utilizou seu wrestling para chegar à vitória por nocaute no ground and pound no terceiro round.

É perfeitamente possível que O’Connor fique aquém das elevadas expectativas que foram estabelecidas para ele. Ele não começou mal, no entanto.

Enquete Qual foi o momento mais memorável de Missed Fists esta semana? 33% Attila Korkmaz ataca Makwan Amirkhani (2 votos)

16% O misterioso estrangulamento de Aaron Kennedy (1 voto)

0% Finalização de 14 segundos de Stanley Okazaki (0 votos)

33% Austin O’Connor deixa Daniel Cormier orgulhoso (2 votos)

16% Outros (deixe um comentário abaixo) (1 voto)

6 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no X – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.