MLB disciplina árbitro Pat Hoberg por violar regras de jogos de azar

A Liga Principal de Beisebol anunciou na sexta-feira que disciplinou o árbitro Pat Hoberg por violar as regras de jogos de azar da liga, 10 dias depois que a liga impôs uma proibição vitalícia a um jogador por jogar e suspendeu outros quatro por um ano.

Hoberg está apelando da disciplina e, segundo fontes da ESPN, negou ter apostado no beisebol. A natureza exata da disciplina é desconhecida, mas Hoberg não arbitrou nenhum jogo nesta temporada. A liga, em comunicado, não indicou se a investigação sobre Hoberg mostrou que ele apostou no beisebol.

No comunicado, a MLB disse: “Durante o treinamento de primavera deste ano, a Liga Principal de Beisebol iniciou uma investigação sobre uma possível violação das políticas de apostas esportivas da MLB pelo árbitro Pat Hoberg. A investigação da MLB não encontrou nenhuma evidência de que os jogos trabalhados pelo Sr. Hoberg foram comprometidos ou manipulados de alguma forma, a MLB determinou que a disciplina era justificada. Portanto, não podemos comentar mais até que o processo de apelação seja concluído. concluiu.”

As mensagens deixadas para Hoberg pela ESPN no início desta semana não foram retornadas.

Hoberg, em comunicado, disse: “Estou apelando da determinação da Liga Principal de Beisebol de que eu deveria ser punido por violar as políticas de apostas esportivas. Embora esse recurso esteja pendente, não seria apropriado discutir o caso. Dito isto, dediquei minha vida adulta para a profissão de árbitro, e a integridade do beisebol é de extrema importância para mim. Aguardo com expectativa o processo de apelação e sou grato pela Associação de Árbitros da Liga Principal de Beisebol estar me apoiando no recurso.”

Se fosse descoberto que ele apostou no beisebol, Hoberg estaria violando a Regra 21 da MLB, que pune aqueles que apostaram em jogos em que estiveram envolvidos com suspensão vitalícia e jogos em que não estiveram com suspensão de um ano.

O último grande dirigente esportivo profissional americano conhecido por apostar em jogos foi o árbitro da NBA Tim Donaghy, que em 2007 foi condenado a 15 meses de prisão federal após se declarar culpado de conspiração para se envolver em fraude eletrônica e transmitir informações de apostas por meio do comércio interestadual após admitir que ele apostava em jogos ao longo de quatro temporadas e repassava dicas aos apostadores.

Hoberg, 37, é mais conhecido por seu desempenho perfeito no Jogo 2 da World Series, quando foi árbitro da home plate e marcou todas as 129 bolas e rebatidas corretamente. Ele é amplamente considerado o melhor árbitro de rebatidas da MLB.

Hoberg arbitrou jogos da liga principal pela primeira vez em 2014 e tornou-se árbitro em tempo integral em 2017. Ele arbitrou jogos da pós-temporada todos os anos de 2018 a 2022 e foi designado para jogos de sinuca no 2023 World Baseball Classic.

A MLB baniu na semana de 4 de junho o jogador de campo do San Diego Padres, Tucupita Marcano, depois que uma casa de apostas esportivas legal informou à liga que ele havia apostado em jogos enquanto era membro do Pittsburgh Pirates. Marcano, de 24 anos, tornou-se o primeiro jogador ativo em um século a receber banimento vitalício depois de fazer apostas no valor de mais de US$ 150.000 em outubro de 2022 e de julho a novembro de 2023, de acordo com a MLB.

O apaziguador do Oakland Athletics, Michael Kelly, e três jogadores da liga secundária – o apaziguador do Arizona, Andrew Saalfrank, o titular do Padres, Jay Groome, e o jogador de campo do Philadelphia, Jose Rodriguez – foram suspensos por uma temporada por apostarem em jogos da liga principal enquanto estavam nas categorias menores. Cada um apostou menos de US$ 1.000.

A liga investigou e inocentou a estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, depois que seu intérprete, Ippei Mizuhara, foi acusado de roubar mais de US$ 16 milhões de Ohtani para cobrir perdas em jogos de azar. Mizuhara se declarou culpado em 4 de junho de acusações de fraude bancária e fiscal que acarretam pena máxima de prisão de 33 anos.

Além disso, David Fletcher, ex-companheiro de equipe de Ohtani no Los Angeles Angels, está sob investigação da MLB por alegações de que ele jogou com uma casa de apostas ilegal, disseram fontes anteriormente a TJ Quinn da ESPN.

“A aplicação estrita das regras e políticas da Liga Principal de Beisebol que regem a conduta de jogo é um componente crítico para defender nossa prioridade mais importante: proteger a integridade de nossos jogos para os fãs”, disse o comissário da MLB, Rob Manfred, em um comunicado anunciando a disciplina dos jogadores. “A proibição de longa data de apostas em jogos da Liga Principal de Beisebol por parte dos praticantes do esporte tem sido um princípio fundamental há mais de um século. Deixamos claro que o privilégio de jogar beisebol acarreta a responsabilidade de abster-se de se envolver em certos tipos de comportamento que são legais para outras pessoas.”