MLS libera pausa na Copa do Mundo de 2026 para evitar escalações incompletas

A Major League Soccer planeja fazer uma pausa durante a temporada de 2026 para acomodar a Copa do Mundo, a fim de evitar escalações incompletas ao longo da competição.

A duração da pausa permanece indeterminada, mas a liga concordou que era necessária para navegar no calendário.

Brad Pursel, vice-presidente sênior de gerenciamento de calendário de jogos da MLS, forneceu informações sobre o processo de planejamento para as próximas temporadas.

“Para a Copa do Mundo de 2026 faremos uma pausa”, disse ele. “A MLS fará uma pausa durante a competição, mas a duração dessa pausa ainda será determinada. Mas dado o tamanho e o escopo da Copa do Mundo de 2026, e por ser na América do Norte, esse é um torneio para o qual faremos uma pausa.”

A MLS fará uma pausa para a Copa do Mundo que será sediada na América do Norte. Foto de Chris Arjoon/Getty Images

“Temos um diálogo constante com nossos clubes sobre esse desafio que enfrentamos ano após ano durante as janelas de jogos da FIFA e competições internacionais, então é algo que discutimos”, disse ele.

“Estamos olhando para 2025, 2026 e 2027 para considerar e fazer ajustes em nossos calendários para não perdermos tantos jogadores nessas competições que entram em conflito com nossa temporada”.

A temporada regular da liga se estende do final de fevereiro até o Dia da Decisão em outubro, enquanto os playoffs vão de novembro até a MLS Cup, no primeiro fim de semana de dezembro.

A MLS tira uma pausa de verão para participar da Leagues Cup, uma competição conjunta de um mês entre a MLS e a Liga MX realizada nos Estados Unidos.

Embora Pursel tenha dito que a Copa das Ligas continuará sendo uma prioridade durante 2026, os dirigentes podem introduzir alterações ou modificações no torneio para ajustá-lo ao calendário necessário.

“Não acho que vamos pausar a Copa da Liga, mas teremos que ajustar nosso calendário para poder acomodar tudo, e a Copa da Liga é obviamente uma competição nova, mas muito emocionante, que nós e nossos parceiros no México queremos manter. Pode até haver ajustes ou modificações, mas é uma competição que pretendemos avançar”, afirmou.

Apesar de honrar várias janelas da FIFA ao longo da temporada de 2024, a liga não conseguiu parar para o torneio da Copa América de 2024, sediado nos Estados Unidos.

A MLS disputará seis rodadas durante a Copa América, deixando times como o Inter Miami CF para competir sem jogadores como Lionel Messi e Luis Suárez.

“Entendemos que faltarão jogadores internacionais importantes em vários times, mas também é importante mantermos o número de datas de jogos necessários para a nossa temporada”, disse Pursel. “E mesmo que alguns jogadores importantes estejam ausentes, essas datas de verão são datas muito populares para jogos da MLS e para a presença e interesse dos fãs.”

A Copa América termina em 14 de julho, dando aos jogadores participantes da MLS tempo suficiente para se juntarem às suas respectivas equipes no torneio da Copa das Ligas de 2024, que começa em 26 de julho.