MLS Power Rankings: Kamara faz história para manter o LAFC no topo

É segunda-feira e mais uma semana de ação na MLS está marcada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Classificamos todos os 29 clubes da liga após a 22ª rodada.

Classificação anterior: 1

A equipe de Steve Cherundolo empatou em 1 a 1 em Austin no meio da semana. O destaque? Kei Kamara marcou o empate aos 90 minutos para empatar com Landon Donovan e marcar o segundo maior número de gols na carreira na história da MLS. No sábado, ele superou o homem cujo nome adorna o troféu de MVP da liga. O 146º gol de Kamara na carreira foi um dos seis que LA marcou contra San Jose naquela noite.

Classificação anterior: 2

Depois de derrotar o Philly com nove jogadores no fim de semana passado, o Miami conquistou três pontos do formidável Columbus Crew na quarta-feira. Os Herons precisaram de apenas 21 minutos para marcar dois gols na vitória por 2 a 1. Até agora, tudo bem para a equipa, sem os seus maiores talentos.

Classificação anterior: 4

Perderam no meio da semana para o Miami (lamentável), mas terminaram a semana com uma vitória em casa por 4 a 0 sobre o SKC. A equipe deu adeus ao querido meio-campista local Aidan Morris (que parte para o Middlesbrough no Campeonato Inglês), mas Cucho Hernández acertou um hat-trick estelar para garantir um moral elevado.

Classificação anterior: 6

O Galaxy está entrando no verão com um dos melhores inícios de temporada da história do clube. Sábado, em Utah, eles encerraram a invencibilidade de 15 jogos do RSL. Um crescente Gabriel Pec causou o estrago na vitória por 1 a 0, marcando seu sexto gol na temporada.

Classificação anterior: 5

Todas as coisas boas devem chegar ao fim. O mesmo acontece com a invencibilidade de 15 jogos do RSL, interrompida por um poderoso time do Galaxy, que também expulsou Chicho Arango do campo, precisando de pontos.

Classificação anterior: 8

Os Red Bulls empataram novamente no meio da semana contra o Montreal (o primeiro gol de Julian Hall, de 16 anos, na MLS foi o empate). No fim de semana, eles limparam o Toronto com uma vitória retumbante por 3 a 0. Nada mal para uma equipe ainda ausente de Lewis Morgan (Euros) e Emil Forsberg (lesão). Além disso, más notícias para a Escócia são boas notícias para os Red Bulls: Morgan deverá voltar em breve.

Classificação anterior: 3

Problemas no horizonte para Cincinnati de Pat Noonan? Eles estão em segundo lugar na corrida Supporters’ Shield, mas enfrentarão questões difíceis neste verão na retaguarda. Matt Miazga está lesionado no joelho e necessita de cirurgia. Miles Robinson está ausente pela seleção masculina dos EUA para a Copa América. Potencialmente, ele poderia permanecer afastado durante as Olimpíadas. Para piorar a situação, o querido zagueiro local, Nick Hagglund, foi substituído na derrota de sábado por 1 a 2 para o New England e quebrou a fíbula. Terminaram a semana passada com três pontos frente ao Philadelphia e uma derrota para os Revs, mas problemas maiores espreitam na contagem de pontos.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Classificação anterior: 10

Os dois gols de Patrick Agyemang na Filadélfia não apenas selaram os três pontos para os visitantes, mas também desencadearam gritos de “vender o time” dirigidos aos donos da Filadélfia. Impressionante. Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o time de Dean Smith está em alta enquanto se prepara para o Houston.

Classificação anterior: 11

O Colorado marcou nove gols nos últimos três jogos, incluindo quatro contra o Montreal no sábado à noite. A chave para isso foi Djordje Mihailovic, que marcou um hat-trick no meio da semana antes de garantir o quarto lugar no fim de semana. Ele também obteve duas assistências no sábado, marcando seis gols em dois jogos, estabelecendo um recorde do clube em jogos consecutivos com pelo menos três gols. Isso é o que chamamos de retorno elétrico à Major League Soccer.

Classificação anterior: 14

Houston não perde uma partida há um mês. Ben Olsen levou a sua equipa para a sua antiga casa na capital do país e demoliu a equipa da casa por 4-1. O atacante paraguaio Sebastián Ferreira registrou seu primeiro hat-trick na MLS com dois gols em três minutos e um terceiro aos 86. Ainda há muito o que consertar para o Dínamo, mas as coisas estão melhorando no início do verão.

Classificação anterior: 7

Foi uma semana difícil para Nova York. Três derrotas consecutivas, independentemente da competição, é um período desanimador de oito dias para qualquer um. Depois de cair para o Galaxy no meio da semana e para Nashville no sábado, o NYCFC voltará para casa para curar as feridas contra o Orlando.

Classificação anterior: 13

As coisas estão melhorando para os Sounders. Com um empate no meio da semana e uma vitória no sábado à noite, Seattle conquistou duas vitórias e sete pontos em três jogos em sete dias. Nada mal! Jordan Morris parece mais clínico do que nunca no 9º lugar, ao marcar dois gols contra Dallas para selar a vitória nos acréscimos em uma disputa emocionante no sábado.

Classificação anterior: 16

Após um breve descanso na semana de folga, Portland encerrou os últimos sete dias com duas vitórias contra San Jose e Vancouver. Embora ainda imperfeita, a forma dos Timbers é forte, agora invicta há seis jogos desde 18 de maio. Engraçado, essa derrota foi contra o Minnesota, e são os Loons que eles enfrentarão em seguida.

Classificação anterior: 19

Tyler Boyd marcou seu primeiro gol pelo Nashville na vitória por 1 a 0 sobre o NYCFC no sábado. A vitória marcou duas vitórias e sete pontos em três jogos para Nashville na semana passada. É um grande impulso e certamente poderia ser usado enquanto se prepara para enfrentar o Miami.

jogar 0:46 Tyler Boyd coloca Nashville SC na frente Tyler Boyd vai para casa para colocar o Nashville SC por 1 a 0 contra o NYCFC.

Classificação anterior: 20

Uma vitória e dois empates em sete dias são bastante decentes para uma equipe que enfrenta muitas incertezas. O super do meio de semana de Thiago Almadagolaço garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o DC, embora tenha sido suspenso pelo empate de 1 a 1 no sábado com o St.

Classificação anterior: 15

Depois de um descanso no meio da semana em uma semana movimentada na MLS, os Whitecaps seguiram a derrota para os Revs ao cair para os Timbers enquanto jogavam com dez homens durante metade da partida. Infelizmente. Eles voltam para casa ao lado do anfitrião St. Louis e esperam por algumas ótimas contratações de verão pela frente.

Classificação anterior: 9

Não é a melhor semana para os Loons. Uma derrota por 5-3 para o Dallas acertou a primeira adaga na quarta-feira. Eles seguiram com uma luta de 10 homens no sábado contra o Austin, com Hassani Dotson sendo expulso aos 26 minutos em uma partida que acabou perdendo por 1-0. Minnesota é atraente quando começa, mas mostra problemas em profundidade, sem vários jogadores importantes, como Tani Oluwaseyi, Dayne St. Clair e Teemu Pukki.

Classificação anterior: 21

Orlando teve uma semana respeitável. Recuperando-se de uma derrota para o formidável LAFC, os Leões empataram com o Charlotte (que estava com dez) antes de fugir com uma vitória por 4 a 2 sobre o Chicago na noite de sábado. Em seguida, eles irão para o Yankee Stadium para ver se conseguem continuar.

Classificação anterior: 12

As estatísticas ainda gostam mais de Philly do que de River End atualmente, mas à medida que a temporada do Union começa a cair em queda livre e as perdas se acumulam, a frustração está atingindo novos patamares entre os fiéis do clube. As contratações fora de temporada (ou a falta delas) não funcionaram, e com Julián Carranza supostamente perto de partir para o Feyenoord, os fãs têm dúvidas. A equipe de Jim Curtin caiu para Cincinnati no meio da semana, antes de perder em casa, com o goleiro Andrew Rick, de 18 anos, escolhido como titular. Não foi culpa de Rick, que fez grandes defesas, mas as arquibancadas começaram a gritar para “vender o time” até o final do jogo.

Classificação anterior: 24

A Nova Inglaterra, se você pode acreditar, encontrou alguma forma. Os Revs têm quatro vitórias em quatro jogos desde 1 de junho, e conquistaram uma vitória marcante no fim de semana contra o vencedor do Supporters’ Shield do ano passado, Cincinnati. A seguir, um grande teste: Colombo os espera.

Classificação anterior: 26

As estatísticas não gostam do verde (eles têm uma diferença de gols esperada horrível), mas podem conseguir um ou dois resultados, e fizeram isso nos últimos sete dias. Isso inclui um empate em 1 a 1 com o LAFC e, em seguida, uma vitória por 1 a 0 sobre o Minnesota, com 10 jogadores.

TRANSMITIR FUTBOL AMÉRICAS NA ESPN + Herculez Gomez e Sebastian Salazar debatem as maiores histórias e detalham os melhores destaques que o futebol nas Américas tem a oferecer. Transmita na ESPN+ (somente nos EUA)

Classificação anterior: 17

Agora em terceiro lugar na Conferência Leste, o DC foi derrotado por 4 a 1 pelo Houston da ex-lenda do clube Ben Olsen. Nem mesmo o 14º gol de Christian Benteke na temporada conseguiu impedir que o time afundasse.

Classificação anterior: 25

Começando com um hat-trick no meio da semana, Petar Musa marcou quatro gols nos últimos dois jogos do Dallas. Com uma vitória por 5-3 (Minnesota) seguida de uma derrota por 3-2 (Seattle), um FCD pós-Nico Esteves mostrou que pode marcar golos, mas terá de ser menos poroso ao permiti-los.

Classificação anterior: 18

Com Sean Johnson fora em missão internacional, Toronto está marcando gols, permitindo nove em três jogos, marcando três derrotas consecutivas.

Classificação anterior: 22

O VAR roubou a cena, mas o STL se recuperou de uma pancada no meio da semana (apresentando erros atípicos até mesmo do goleiro veterano Roman Bürki) contra o Colorado para conseguir um empate respeitável de 1 a 1 contra o Atlanta. Notavelmente, esse empate é o décimo do ano, significativamente mais do que os clubes mais próximos, com sete.

Classificação anterior: 23

Uma forte sequência de resultados para Chicago chegou ao fim no fim de semana, com Orlando saindo com tudo no sul da Flórida. Facundo Torres marcou aos quatro minutos e, embora o Fire tenha reduzido por dois, caiu por 4 a 2 para os donos da casa.

Classificação anterior: 27

Montreal é o último a ser vítima do ataque dinâmico do Colorado nesta temporada. Depois da derrota por 4 a 1 no sábado, o Quebecois podem ser feridas de enfermagem. Forro de prata? Eles enfrentam uma Filadélfia em espiral no próximo fim de semana.

Classificação anterior: 29

É difícil pensar em uma série de jogos mais difíceis do que enfrentar o Galaxy, o RSL e o Columbus desta temporada consecutivamente. O SKC fez exatamente isso no espaço de sete dias, permitindo quatro gols contra cada um deles. Eles voltarão para casa para enfrentar Austin que precisa muito de rejuvenescimento.

Classificação anterior: 28

San Jose permitiu 17 gols nos últimos quatro jogos, incluindo seis contra o LAFC no fim de semana. Um feito notável, realmente. São 51 gols permitidos nesta temporada, o maior número na Major League Soccer.