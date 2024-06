MLS Power Rankings: LAFC ultrapassa o Inter Miami para o primeiro lugar

É segunda-feira e mais uma semana de ação na MLS está marcada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Classificamos todos os 29 clubes da liga após a 18ª rodada.

Classificação anterior: 2

É tão fácil amar o LAFC. A equipe de Steve Cherundolo é taticamente flexível, tem um grupo forte de jogadores e Denis Bouanga é um dos principais atacantes da liga. Bouanga esteve envolvido em todos os três gols do LAFC na vitória por 3 a 1 sobre o Orlando City. A vida é boa.

Denis Bouanga, à esquerda, estava pegando fogo quando o LAFC derrotou o Orlando City por 3 a 1 na noite de sábado. Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Esportes

Classificação anterior: 1

Não é Lionel Messi? Não, Luis Suárez? Com nove homens nos minutos finais do confronto com o Philadelphia Union? Sem problemas. Há um sentimento inevitável sobre o Inter Miami jogar na MLS nesta temporada. Ainda assim, os cartões vermelhos para Tomas Aviles e David Ruiz tornam um elenco já reduzido ainda mais reduzido antes do encontro no meio da semana com Columbus.

Classificação anterior: 3

Eu tenho então muito tempo para Yuya Kubo. O cara jogou cerca de 27 posições diferentes para Pat Noonan nesta temporada e tem sido crucial para os atuais vencedores do Supporters’ Shield. Kubo entrou no segundo tempo pelo Cincy no sábado, fez três gols e selou três pontos.

Classificação anterior: 5

As coisas não estão exatamente estáveis ​​para o Crew – eles tiveram quatro saídas do front office nesta temporada enquanto outras organizações os roubavam em busca de talentos, e parece que eles estão prestes a perder Aidan Morris para a Inglaterra. Mas dentro de campo? Eles conquistaram três grandes pontos no NYCFC na sexta-feira. Serão necessárias mais do que algumas saídas para realmente derrubá-los.

Classificação anterior: 4

A RSL queria mais do que um único ponto na estrada em Montreal no fim de semana. Eles certamente não estavam no seu melhor, mas o fato de poderem chegar confortavelmente a um resultado em uma longa viagem diz praticamente tudo o que você precisa saber sobre a equipe do Real Salt Lake deste ano.

Classificação anterior: 9

Um jogo em casa contra o SKC é o fim de semana mais fácil que você poderia desejar na MLS no momento? Hum-hmm. Ainda estou impressionado com o fato de o Galaxy ter ultrapassado o SKC com apenas dois de seus atacantes titulares preferidos no time titular? Sim. Não foi perfeito, mas trabalho feito.

Classificação anterior: 7

O cartão vermelho para Mitja Ilenic mudou todo o equilíbrio do confronto do NYCFC com o Columbus Crew no início do fim de semana. Ainda assim, esta equipe está jogando uma bola muito, muito boa – e não deixou o trem sair dos trilhos, mesmo em desvantagem contra um grande adversário do Leste.

jogar 0:39 Cucho Hernández marca pênalti em casa contra o NYCFC Cucho Hernández marca pênalti em casa contra o NYCFC

Classificação anterior: 6

Conversei sobre isso com todos e todos concordamos: nunca deveríamos falar do confronto dos Red Bulls com o Nashville SC novamente depois deste parágrafo (e do confronto de Nashville abaixo, suponho). Sem Lewis Morgan na Euro e Emil Forsberg devido a uma lesão, o RBNY não esteve no seu melhor no empate 0-0 de sábado.

Classificação anterior: 8

Falando em ausências, os Loons jogaram sem a estrela emergente Tani Oluwaseyi, que disputará a Copa América pelo Canadá, e Teemu Pukki, que estava lesionado, na derrota para o Seattle. Minnesota é um time assustador na força total, mas pode ser anulado por algumas ausências.

Classificação anterior: 11

Depois de sofrer gols para Red Bulls e Atlanta United em seus dois jogos mais recentes antes deste fim de semana, o Charlotte FC voltou ao seu caminho sem sofrer golos na vitória por 1 a 0 sobre o DC United. Isso marca seis derrotas nos últimos oito jogos para a equipe de Dean Smith.

Classificação anterior: 13

O Colorado Rapids foi o melhor time por uma milha na vitória por 2 a 0 sobre o Austin FC. Isso pode dizer mais sobre Austin do que sobre o Colorado, mas não há nada que não goste em somar três pontos contra um rival da Conferência Oeste.

Classificação anterior: 10

O Union implodiu contra o Inter Miami, sofrendo na morte mesmo com vantagem de dois jogadores. Com Julian Carranza saindo de casa e com poucas esperanças de que o clube substitua sua produção de gols, o lateral-esquerdo Kai Wagner entrou no clube após o apito final. As coisas não vão bem na Filadélfia.

Tive a oportunidade de perguntar a Kai Wagner o que ele pensa sobre os investimentos que a equipe fez durante o período de entressafra e se eles foram suficientes para garantir o sucesso em uma temporada cansativa da MLS. Além disso, ele comentou se essas preocupações foram expressas à liderança…. pic.twitter.com/j21XIeZqKV —José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) 16 de junho de 2024

Classificação anterior: 14

Com Jordan Morris finalmente voltando a jogar como número 9, os Sounders conseguiram uma vitória nítida (e muito necessária) por 2 a 0 sobre o Minnesota. Com Raul Ruidiaz rebaixado para o banco, Morris correu atrás da defesa adversária. Isso é um progresso para Seattle.

Classificação anterior: 17

Com relatos de um novo DP, Ezequiel Ponce, entrando assim que a janela de verão se abrir, e uma saída de dois gols na estrada em Atlanta, as coisas estão melhorando para o ataque do Dínamo. Você pode apostar que Ben Olsen está sorrindo com a ideia de colocar alguma qualidade à frente de Hector Herrera e Coco Carrasquilla.

Classificação anterior: 12

Perder para os Revs está fora de moda hoje em dia, mas os Caps foram e fizeram isso mesmo assim. Os dois gols de Ryan Gauld não foram suficientes para ajudar Vancouver a ganhar um ponto de estrada extremamente alcançável.

Classificação anterior: 19

Os Timbers aproveitaram uma semana de folga antes de algumas lutas da Conferência Oeste contra San Jose e Vancouver.

Classificação anterior: 15

Não há vergonha em sair vazio no ataque contra o Charlotte FC. Ainda assim, a consistência é um problema para Troy Lesesne and Co., já que agora iniciam oficialmente a segunda metade de sua programação. Para escalar o Leste, eles não podem se dar ao luxo de deixar Christian Benteke numa ilha.

Classificação anterior: 16

Algumas semanas atrás, o Toronto FC teria olhado a programação, visto o nome “Chicago Fire” e dado um suspiro de alívio. Agora, enquanto estamos sentados em meados de junho? O Fogo não é mais uma tarefa simples. Toronto perdeu o goleiro titular Sean Johnson, que está no acampamento da USMNT.

Classificação anterior: 22

Um ponto na estrada sob o comando de um técnico interino é uma coisa boa. Muito pouco mais sobre o empate de 0 a 0 de Nashville contra o New York Red Bulls foi bom. Eles não conseguiram testar Ryan Meara e estarão ansiosos para avançar rapidamente para o resto de sua programação.

Classificação anterior: 18

Neste fim de semana, o Five Stripes disputou sua primeira partida em 2024 desde que Gonzalo Pineda foi dispensado – e perdeu pontos em casa para o Dínamo. Também neste final de semana, o atacante titular Giorgos Giakoumakis completou oficialmente sua transferência para o Cruz Azul. As coisas estão tão fluidas quanto em Atlanta.

Classificação anterior: 20

Não olhe agora, mas o Orlando City está em penúltimo lugar no Leste, apenas à frente do New England Revolution. A mudança de Oscar Pareja para o 4-4-2 não funcionou contra o LAFC. De volta à prancheta.

Classificação anterior: 21

Louis, é difícil ignorar a lesão brutal na perna que Celio Pompeu sofreu no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Dallas. A lesão foi tão brutal que nem estou ligando aqui. Fique bom logo, Célio.

Classificação anterior: 26

Faça duas vitórias consecutivas e quatro resultados consecutivos para o Chicago Fire. A vitória por 4 a 1 sobre o Toronto é um passo na direção certa para um time desesperado para deixar para trás a era Xherdan Shaqiri.

Classificação anterior: 28

Os Revs ainda estão no último lugar do Leste, mas já venceram três vitórias consecutivas. Com gols dos adolescentes Noel Buck e Esmir Bajraktarevic, os torcedores da Nova Inglaterra devem estar sentindo algum otimismo agora.

Classificação anterior: 24

O FC Dallas conquistou os três pontos contra o St. Louis em sua primeira partida, após se separar de Nico Estevez. Não foi chamativo – os dois gols vieram de bolas paradas. Mas Dallas não pode se dar ao luxo de torcer o nariz em alguns pontos.

Classificação anterior: 23

Segundo a FBref, o time com pior saldo de gols esperados em 90 minutos no Oeste é … Austin FC. O jogo de posse de bola foi lento, pesado e infrutífero contra o Colorado.

Classificação anterior: 25

A equipe de Laurent Courtois resistiu contra o Real Salt Lake, mas não conseguiu transformar nenhum de seus lindos movimentos pelo lado esquerdo em gols. Um único ponto em casa não é suficiente para mover a agulha.

Classificação anterior: 27

Os Quakes permitiram nove gols nos últimos dois jogos. Este time direto não consegue defender.

Classificação anterior: 29

Eles encontraram uma rara alegria ofensiva contra o LA Galaxy, mas isso não é um feito particularmente impressionante atualmente. Mais preocupante no sábado foi a defesa porosa do SKC.