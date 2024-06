Montanha-russa do calçadão da praia de Santa Cruz evacuada, passageiros precisam descer

Reproduzir conteúdo de vídeo





Os caçadores de emoção conseguiram mais do que esperavam no calçadão da praia de Santa Cruz… as pessoas que estavam andando na clássica montanha-russa tiveram que ser evacuadas perto do topo do passeio!!!

Imagens do parque temático à beira-mar mostram vários cavaleiros sendo conduzidos pela estrutura de madeira da Ursa Gigante no domingo… segurando-se no corrimão para salvar suas vidas enquanto descem uma enorme rampa. Eles não estão exatamente no auge da jornada, mas certamente estão subindo.



É muito assustador… as pessoas que foram evacuadas do passeio ficaram com o carro preso no topo da colina da montanha-russa… então eles têm muito caminho para percorrer. Em termos de por que eles tiveram que sair e descer… nós temos uma resposta, e acontece que foi completamente necessário.

Um representante do Santa Cruz Beach Boardwalk disse ao TMZ… a montanha-russa foi evacuada depois que um hóspede passou por uma emergência médica na estação de carregamento do passeio.

Fomos informados de que não houve acidentes com os carros de montanha-russa… o passeio só precisou interromper temporariamente as operações para garantir que o hóspede necessitado estava seguro, e os passageiros foram evacuados porque demoraria muito para resolver tudo. .



O SCBB diz que os vídeos mostram seus funcionários liderando as evacuações da frente e do final da fila… e a Ursa Gigante está de volta ao normal agora.