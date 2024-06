Mookie Betts, dos Dodgers, fratura a mão esquerda ao ser atingido por um arremesso

LOS ANGELES – O shortstop dos Dodgers, Mookie Betts, quebrou a mão esquerda quando foi atingido por um arremesso durante a sétima entrada do jogo de domingo contra o Kansas City Royals.

O ex-MVP e sete vezes All-Star foi perfurado na mão por uma bola rápida de Dan Altavilla a 97,9 mph e caiu no chão, se contorcendo de extrema dor. O técnico Dave Roberts não sabia quanto tempo Betts perderia, mas disse que a lesão não exigiria cirurgia.

Betts apareceu na sede do clube após a vitória dos Dodgers por 3 a 0 com a mão esquerda enfaixada. Ele verá o Dr. Steven Shin, especialista em mãos, na segunda-feira.

“Acho que foi a primeira vez que fui atingido na mão, então não tive certeza”, disse Betts quando questionado se soube imediatamente que a mão estava quebrada. “Fiquei entorpecido e doeu. Infelizmente, está quebrado. Há [nothing] podemos realmente fazer agora.

“Só meio que para cima e para dentro. Eu estava me segurando. Infelizmente, isso me atingiu na mão.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Betts fez 0 de 3 no domingo, diminuindo sua média de rebatidas para 0,304, nono lugar nas ligas principais. Ele ficou em quarto lugar em porcentagem de rebatidas (0,405) e empatou em quinto lugar em rebatidas (86).

“É um grande golpe”, disse Roberts. “Sinto-me mal por Mookie porque ele está tendo uma temporada tipo MVP.”

O arremesso atingiu Betts no topo da mão, e os treinadores e Roberts rapidamente saíram do banco para cuidar dele. Aqueles que assistiam pela televisão e no convés inferior do Dodger Stadium podiam ouvir claramente o contato da bola com a mão de Betts.

“Você nunca quer que seus rapazes sejam atingidos. Mas só pela reação dele, senti que isso era diferente”, disse Roberts.

Altavilla disse ao MLB.com que estava tentando entrar, mas que a bola rápida “escorregou para o lado do braço” e que “não houve absolutamente nenhuma intenção”.

“Estamos tentando conseguir algumas entradas para Dan e ver como ele pode se sair aqui”, disse o técnico do Royals, Matt Quatraro. “É muito lamentável. Quero dizer, me sinto péssimo. Ninguém quer ver isso, especialmente para um cara como Mookie, que todos nós reverenciamos por seu profissionalismo e pelo que ele significa para o jogo.”

Miguel Rojas assumirá o cargo de shortstop titular dos Dodgers, com Kiké Hernández também ganhando tempo na posição.

Roberts disse que provavelmente colocaria Shohei Ohtani na posição inicial.

“É muito difícil de ver”, disse Ohtani através de um intérprete. “Ele é obviamente uma parte muito importante da equipe. Cabe ao resto da equipe contratá-lo.”

A lesão de Mookie Betts não exigirá cirurgia, de acordo com o técnico Dave Roberts, mas os Dodgers não disseram quanto tempo ele deverá perder. Esta será a primeira passagem de Betts pela lista de lesionados em dois anos. Imagens de Katelyn Mulcahy/Getty

Apesar de levar dois de três do Royals, foi um fim de semana difícil para os Dodgers, que estão com 44-29 e oito jogos de vantagem sobre San Diego na NL West.

O destro Yoshinobu Yamamoto foi colocado na lista de lesionados de 15 dias antes do jogo devido a uma distensão no manguito rotador no ombro direito.

“Honestamente, já passamos por isso e as equipes passam por isso o tempo todo”, disse Roberts. “Isso faz parte do beisebol. Você tem que seguir em frente e os caras sabem que terão oportunidades e terão que jogar bem.”

Esta será a primeira passagem de Betts pela lista de lesionados em dois anos. Ele perdeu quase três semanas em junho de 2022 devido a uma fratura na costela direita.

“Obviamente, estarei observando os meninos, torcendo por eles, mas fora isso, é apenas descansar, talvez usar isso como uma pausa mental, estar pronto para ir quando melhorar”, disse Betts.