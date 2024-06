Morgan Freeman critica o mês da história negra novamente, ‘faz meus dentes coçarem’

O vencedor do Oscar – que se manifestou contra o Mês da História Negra várias vezes ao longo dos anos – criticou a comemoração anual em uma nova entrevista para a Variety… dizendo que o detesta absolutamente, embora observando que simplesmente não se identifica .

MF diz… “Você vai me dar o mês mais curto do ano? E vai comemorar a ‘minha’ história?! Essa ideia toda faz meus dentes coçarem. Não está certo.”

Ele defendeu a “História Americana” como sendo a sua história – com o ator enfatizando a importância de aprender com o passado… e não se apoiar no que nos diferencia como compatriotas.