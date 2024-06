Morgan Wallen bateu na cara com a tanga de um fã durante show

Morgan Wallen ficou com o rosto cheio de calcinha durante um show recente, quando um fã jogou a roupa íntima nele enquanto ele se apresentava no palco… e está tudo em vídeo!!!

É muito engraçado… Morgan estava fazendo seu trabalho no US Bank Stadium, em Minneapolis, quando de repente uma tanga azul veio voando em sua direção, caindo em seu rosto – com um pouco de cobertura de seu chapéu.

Imperturbável, Morgan se vira e joga a calcinha para a multidão no lado oposto do palco enquanto ele dança… e tudo acontece super rápido – quase como se este não fosse seu primeiro rodeio de calcinhas (e temos certeza que não era).

Morgan está mais no Drake lado das coisas… lembre-se de quando as mulheres eram jogando sutiãs no Champagne Papi durante sua última turnê?!? Engraçado, os dois se uniram no final do ano passado – então agora eles têm algo mais em comum.