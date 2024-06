MPAL é parceiro em campanha de combate ao assédio no ambiente de trabalho

O combate ao assédio no ambiente de trabalho foi tema de uma reunião entre o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, a controladora-geral do Estado, Caroline Balbino, e a Superintendente da Controladoria-Geral do Estado (CGE), Liana Batinga, nessa terça-feira (18), no prédio-sede do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL). Elas apresentaram, ao chefe do MP, o material de uma campanha sobre a temática, coordenada pela CGE em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação (SECOM) e diversos órgãos do Poder Público, incluindo o próprio MPAL.

A campanha visa disseminar o tema do combate ao assédio moral e sexual nas instituições, buscando evitar a prática abusiva que causa tantos danos à sociedade.

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, destacou a importância dessa colaboração: “Essa parceria é muito exitosa. Uma das linhas de frente do Ministério Público de Alagoas e da minha gestão é justamente o combate ao assédio. O Ministério Público já realizou campanhas dentro dessa temática e estou muito feliz que a nossa instituição seja parceira nesta iniciativa.”

Carolina Balbino, controladora-geral do Estado, também comentou sobre a iniciativa: “O objetivo da campanha é disseminar os três eixos de gentileza, respeito e empatia no combate ao enfrentamento do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. A nossa visita ao MPAL teve o propósito de integrar ainda mais a campanha com o Ministério Público, que é um dos nossos parceiros, junto com a Justiça do Trabalho, OAB e AMA. Todos estamos unindo forças para enfrentar esse tema tão importante.”

“Criamos um chatbot de denúncias, onde as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp e fazer as denúncias. Além disso, estamos qualificando as redes de ouvidorias e disseminando a cartilha para garantir que a vítima, ao ser ouvida, não seja revitimizada, mas acolhida e direcionada corretamente”, concluiu Carolina Balbino.

Divulgação interna

Nesta quinta-feira (20), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, visitou diversos setores do prédio-sede do MPAL, com o objetivo de bater um papo com membros e servidores sobre o combate ao assédio no ambiente de trabalho. Durante a visita, ele entregou materiais da campanha, reforçando o compromisso da instituição com essa causa essencial para a saúde e bem-estar dos trabalhadores.