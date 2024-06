MPAL prestigia solenidade na Assembleia Legislativa em homenagem ao chefe do Judiciário

Representando o Ministério Público de Alagoas, o procurador de Justiça Walber Valente participou de sessão solene na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (19). Na ocasião, o Poder Legislativo realizou a entrega de honrarias ao presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Fernando Tourinho.

O procurador de Justiça Walber Valente parabenizou o chefe do Judiciário pelas homenagens, enfatizando que a boa relação que o Ministério Público de Alagoas mantém com as outras instituições públicas e, especial, com os Três Poderes é um dos aspectos que marca a gestão do procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

“Hoje é um dia de festa. É uma homenagem justíssima ao desembargador Fernando Tourinho. A administração de Lean Araújo está dando ênfase à aproximação do MP com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Essa boa relação é muito importante para o desempenho de nossas atribuições”, enfatizou.

O presidente Fernando Tourinho recebeu o Título de Cidadão Benemérito Pontes de Miranda e a Comenda de Mérito Tavares Bastos, homenagens concedidas pelos serviços prestados por ele na área jurídica. Em seu discurso, o desembargador fez questão de elogiar a atuação dos membros que compõem o Ministério Público de Alagoas.

“Gostaria de cumprimentar o procurador de Justiça Walber Valente e, em seu nome, os promotores de Justiça aqui presentes. Acredito que todos os órgãos que compõem o Sistema de Justiça possuem um papel essencial e, dialogando, vamos construir mais ações em prol da sociedade alagoana”, ponderou o chefe do Judiciário.

As honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa de Alagoas são fruto de proposição da deputada estadual Gabi Gonçalves.