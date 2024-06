Mulher atropelada e morta por trem no México enquanto tentava tirar uma selfie

Uma mulher sofreu um trágico acidente no México que culminou com a perda da vida – isso enquanto tentava tirar uma foto enquanto um trem passava… que acabou atropelando-a e matando-a.

Conforme documentado em novas imagens angustiantes que estão circulando… uma mulher de 29 anos em Hidalgo, no México, recentemente se aproximou de uma ferrovia para tirar uma selfie enquanto o trem Final Spike Steam Tour do CPKC avançava a toda velocidade.

Enquanto o trem tocava sua buzina perto dos fãs reunidos – que se reuniram para testemunhar o trem em sua famosa viagem do Canadá à Cidade do México, uma grande atração para os moradores locais – a mulher não se afastou o suficiente do caminho. .e ela foi atingida direto na cabeça.