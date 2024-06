Mural de Willie Mays no Alabama entre homenagens ao falecido membro do Hall da Fama

BIRMINGHAM, Alabama – Willie Mays deu uma mensagem a seu amigo de longa data Dusty Baker apenas um dia antes de morrer.

Mays, que morreu na tarde de terça-feira aos 93 anos, sabia que não poderia viajar para Birmingham, Alabama, para uma semana de festividades em homenagem às contribuições que ele e outros jogadores da Liga Negra fizeram ao beisebol. Mas ele queria que Baker compartilhasse uma mensagem para a cidade que ele chamava de lar há muito tempo.

“Birmingham, gostaria de poder estar com todos vocês hoje”, disse Jeff Bleich, bom amigo e conselheiro de Mays, ao ler o comunicado em uma cerimônia na quarta-feira em homenagem à vida e carreira de Mays. “É de onde eu venho. Tive meu primeiro sucesso profissional aqui em Rickwood como Barão Negro. E agora, este ano, cerca de 76 anos depois, esse sucesso finalmente foi contado no livro dos recordes. Acho que algumas coisas levam tempo. Mas sempre penso que antes tarde do que nunca.”

Mays também enviou um relógio antigo com sua foto para a cidade de Birmingham. Baker não estava se sentindo bem, disse Bleich, então não estava na cerimônia.

“O tempo muda as coisas”, continuou Mays em sua nota. “O tempo cura feridas. E isso é uma coisa boa. Passei alguns dos melhores momentos da minha vida em Birmingham. Então, quero que você tenha este relógio para lembrar daqueles momentos comigo e para lembrar de todos os outros jogadores que tiveram a sorte de para brincarmos aqui juntos.”

A cerimônia aconteceu no centro de Birmingham, a poucos quilômetros de Rickwood Field, onde a inesquecível carreira de Mays começou. Bleich se juntou ao prefeito de Birmingham, Randall Woodfin, e ao CEO do San Francisco Giants, Larry Baer, ​​em discursos em homenagem a Mays, em frente a um grande mural do ex-jogador de defesa central do Giants.

É uma representação encantadora do eletrizante “Say Hey Kid”, mostrando Mays radiante com as mãos apoiadas nos joelhos, seu bando de realizações atléticas pintadas ao seu redor.

A arte foi criada pelo artista Chuck Styles, que disse querer capturar a humanidade de Mays.

“Eu sabia que queria apresentá-lo de uma forma que todos o conhecessem”, disse Styles, “e esse era o seu sorriso”.

Um mural de Willie Mays foi inaugurado na quarta-feira em uma cerimônia no centro de Birmingham que homenageou a vida e carreira do falecido membro do Hall da Fama. Foto AP / Alanis Tâmisa

Outras homenagens a Mays, nascido em Westfield, Alabama, perto de Birmingham, chegaram a todo o país na quarta-feira, inclusive do presidente Joe Biden.

“Como tantos outros na minha vizinhança e em todo o país, quando joguei na liga infantil, queria jogar no campo central por causa de Willie Mays”, disse Biden em comunicado. “Foi um rito de passagem praticar suas capturas de cesta, roubos ousados ​​​​e comando na base – apenas para ser informado pelos treinadores para parar porque ninguém pode fazer o que Willie Mays poderia fazer.”

Mays, que começou sua carreira profissional no Birmingham Black Barons of the Negro Leagues em 1948, era o membro do Hall da Fama mais velho do beisebol e era considerado o maior jogador vivo do esporte.

Ele morreu dois dias antes de um jogo entre o Giants e o St. Louis Cardinals para homenagear a Negro Leagues no Rickwood Field, em Birmingham.

“Na verdade, está ainda mais pesado hoje”, disse o técnico do Giants, Bob Melvin, vestindo uma camiseta do Mays. “Quando você lê todos os artigos e lê o que todo mundo tem a dizer sobre ele, o que ele significa para o nosso país se fecha. Mesmo que você não conheça beisebol, você sabe quem é Willie Mays.”

Os Giants usaram emblemas com o número 24 de Mays no peito para o jogo de quarta-feira contra o Chicago Cubs.

Quando o time viajar para Birmingham para o jogo comemorativo no Rickwood Field, na quinta-feira, os Giants abrirão o Oracle Park para os torcedores assistirem ao jogo pelo placar, anunciou o time.

Imagens de Mays aparecerão no placar antes e depois do evento, e uma escultura com o número de sua camisa será colocada no centro do campo para homenageá-lo.

O assistente técnico do Cardinals, Willie McGee, disse que teve várias conversas com Mays quando ele jogou pelos Giants de 1991 a 1994.

“Willie foi o melhor, cara, o melhor que eu já vi”, disse McGee. “Ele tinha todas as seis ferramentas. Sua agressividade, sua corrida básica. Isso é o que o separava, para mim, sua agressividade e seus instintos de outros caras de cinco ferramentas.”

Quando questionado se Mays alguma vez lhe deu algum conselho, McGee riu.

“O tempo todo – mas não me lembro de nada”, disse ele.

Algumas das palavras mais sinceras de quarta-feira vieram de pessoas que cresceram no Alabama.

Jameis Winston, quarterback reserva do Cleveland Browns que nasceu em Bessemer, Alabama, sorriu graciosamente ao olhar para Rickwood Field. Winston estava na cidade junto com muitas outras figuras notáveis ​​​​para comemorar o mês de maio e as Ligas Negras em um jogo de softball de celebridades no estádio.

“Ele era um homem incrível”, disse Winston. “Ele teve um legado tremendo, uma carreira tremenda jogando beisebol. Estou muito feliz por poder estar no diamante, unido a todos os meus irmãos.”

Ao lado de Winston, o comediante e ator Roy Wood Jr. falou de maneira pensativa e sincera. Wood, que cresceu jogando beisebol no colégio no Rickwood Field, estava fazendo uma transmissão no estádio na noite de terça-feira quando a notícia da morte de Mays foi anunciada.

Wood fez breves pausas entre suas frases na quarta-feira, como se escolhesse cuidadosamente as palavras que melhor descreveriam aquele momento.

“A dicotomia da televisão ao vivo é tentar permanecer humano, mas também profissional”, disse Wood. “E foi triste… Houve uma salva de palmas de 90 segundos para Willie Mays, e você olhou para a multidão e viu pessoas chorando, mas as viu se abraçando e sorrindo.”

Kelly McFarland fez uma breve pausa em seu trabalho dirigindo ônibus para o estádio quando ouviu a notícia na noite de terça-feira. Ela estava tirando fotos ao lado de uma das homenagens a Mays no estádio quando alguém bateu em seu ombro.

“Eles disseram: ‘Você sabe que ele faleceu?'”, Disse McFarland, natural de Birmingham. “E então eu olhei para o campo e foi aí que você sentiu uma sensação estranha. E você viu lágrimas de pessoas adultas, homens, apenas chorando.

“Estou feliz por ter tido a chance de vivenciar o que ele trouxe para a comunidade e de ver as emoções das pessoas de 93 a 3 anos.”