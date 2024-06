Na derrota, Connor McDavid dos Oilers ganha o Troféu Conn Smythe

SUNRISE, Flórida – Connor McDavid ganhou um troféu no jogo 7 contra o Florida Panthers. Só não aquele que ele queria vencer.

Os Edmonton Oilers foram derrotados pelos Florida Panthers por 2 a 1 para encerrar sua recuperação milagrosa na final da Stanley Cup, tendo forçado um jogo 7 depois de perder por 3 a 0 na série – apenas o terceiro time na história da NHL a realizar esse feito. Ao liderar esse retorno e ter uma pós-temporada recorde, McDavid foi anunciado como o vencedor do Troféu Conn Smythe como o jogador mais valioso na pós-temporada de 2024.

McDavid é o sexto jogador na história da NHL a vencer o Conn Smythe do time que perdeu na final da Copa Stanley. Ele é apenas o segundo patinador depois de Reggie Leach do Philadelphia Flyers, que foi nomeado MVP em 1976. Os outros vencedores foram todos goleiros que perderam na final: Jean-Sebastien Giguere de Anaheim em 2003, Ron Hextall de Filadélfia em 1987, Glenn Hall Louis em 1968 e Roger Crozier de Detroit em 1966.

O comissário da NHL, Gary Bettman, anunciou McDavid como o vencedor de Conn Smythe, com o troféu posicionado no topo de um pódio no gelo. Lá ficou enquanto os torcedores dos Panteras vaiavam a seleção. McDavid saiu para o vestiário de Edmonton e não voltou para receber o prêmio.

Após o jogo, enquanto a celebração da Copa dos Panteras podia ser ouvida à distância, um desanimado McDavid reconheceu brevemente a conquista.

“Sim, obviamente, acho que é uma honra. Com os nomes naquele troféu. Mas… sim”, disse ele.

McDavid conquistou Conn Smythe graças a uma das corridas mais dominantes de um jogador individual na história dos playoffs da NHL.

Seus 42 pontos são o quarto maior em uma única pós-temporada na história da NHL, atrás apenas de Wayne Gretzky (47 em 1985 e 43 em 1988) e Mario Lemieux (44 em 1991), que venceram o Conn Smythe nessas temporadas. Seus 11 pontos na final da Stanley Cup ficaram a dois pontos de empatar o recorde da final da Stanley Cup de Wayne Gretzky com 13 em 1988. Ele postou jogos consecutivos de quatro pontos na final, o primeiro jogador na história da NHL a fazê-lo, reunindo os Oilers.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Mas a maior conquista de sua sequência na pós-temporada foi quebrar o recorde de assistências de Wayne Gretzky em uma única pós-temporada (31 em 1988), com 34 ajudantes em 24 jogos.

“Ele é o melhor jogador que já jogou, na minha opinião”, disse seu companheiro de equipe e amigo Leon Draisaitl após o jogo 7. “Tantas coisas que muitas pessoas não veem que ele faz. franquia por aí, adoro compartilhar o gelo com ele. Ele é uma pessoa muito, muito especial.

Draisaitl foi questionado sobre McDavid ter ganhado o prêmio de MVP em uma tentativa perdida.

“Acho que ele não se importa”, disse Draisaitl. “Quero dizer, isso mostra o quão incrível ele é como jogador de hóquei. Não há jogador no mundo que queira ganhar mais uma Copa Stanley do que ele. Ele faz tudo certo, todos os dias, apenas para ganhá-la um dia. É muito difícil com ele ficando triste e decepcionado no final.”

O desempenho de McDavid como MVP remonta à temporada regular, onde ele liderou os Oilers de volta de 12 primeiros jogos atrozes (2-9-1) para se recuperar por uma vaga nos playoffs.

“Orgulhoso da maneira como lutamos o ano todo. Atrás da bola oito quase imediatamente. Lutamos em uma subida difícil por meses e meses e meses”, disse McDavid. “[This] apenas… é uma merda.”

McDavid passou de 10 pontos em seus primeiros 11 jogos para 122 pontos em seus próximos 65 jogos.

“Você pensa no ano que Connor teve: 100 assistências, liderando nosso time, o desempenho que ele teve nesses playoffs, principalmente nesta rodada final, quando estamos perdendo três jogos a zero e aí ele sai com oito pontos em dois jogos”, disse o técnico dos Oilers, Kris Knoblauch, que também treinou McDavid com os Erie Otters no hóquei júnior.

“Sim, ele é nosso líder. Ele é nosso melhor jogador. Obviamente, todo mundo queria vencer para o time e obviamente gostaríamos de fazer isso.” [for] ele, o capitão do nosso time”, disse Knoblauch. “Não posso dizer coisas suficientes sobre o que ele oferece: a liderança e o que ele faz no gelo.”

McDavid teve um final de pós-temporada frustrante, sem pontos nos últimos dois jogos da final da Copa Stanley.

O capitão dos Oilers elogiou os Panteras pela forma como jogaram no jogo 7.

“Sabíamos que seria um jogo muito disputado e que tudo se resumiria a uma coisa aqui e ali. Estamos a poucos centímetros de avançar por 2 a 1 antes de eles avançarem por 2 a 1”, disse ele. , referindo-se a um disco quicando que os Panteras limparam de sua área antes de Sam Reinhart marcar o gol da vitória no segundo período. “Eles fizeram um bom trabalho ao fechar as coisas. Nós procuramos. Simplesmente não encontramos.”

Este foi o ponto mais longe que McDavid já avançou nos playoffs da Stanley Cup, tendo estabelecido uma mentalidade de “Copa ou derrota” para seu time antes da temporada.

Em nove temporadas, McDavid conquistou cinco títulos de artilheiro, um título de artilheiro, três vitórias no Hart Trophy como MVP da liga e jogador do ano da NHLPA quatro vezes. Agora, ele adiciona o Troféu Conn Smythe a essa coleção.

Mas não a Copa Stanley.

“Nunca paramos de acreditar. Nós realmente acreditávamos que conseguiríamos um. Muitos olhares. Simplesmente não deu certo”, disse McDavid. “É uma merda. … É uma merda.”