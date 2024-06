NBA Finals 2024 – A jornada de Jayson Tatum até o auge da história do Celtics

SETE MINUTOS DEPOIS No jogo 3 de quarta-feira, parecia que o Boston Celtics corria o risco de perder o controle nas finais da NBA.

O Dallas Mavericks saltou para uma vantagem de 25-12, uma corrida pontuada por uma cesta de 3 pontos do ex-Celtic Kyrie Irving, e a torcida partidária dentro do American Airlines Center estava em frenesi. Boston, já sem Kristaps Porzingis depois que o pivô sofreu uma rara lesão no tendão da perna esquerda no jogo 2, de repente parecia um time na defensiva, em vez de alguém com vantagem de 2 a 0 na série.

Mas quando parecia que as coisas estavam prestes a dar errado para o Celtics, Jayson Tatum garantiu que não. Seus oito pontos durante uma sequência de 18-6 para fechar o primeiro quarto deixaram o Boston a um ponto. Tatum terminou o primeiro tempo com 20, superando seu total de pontos nos Jogos 1 e 2, para manter o Celtics próximo do Dallas em uma noite em que parecia que o Mavericks poderia fugir com o Jogo 3 e mudar a série.

Em vez disso, Boston assumiu a liderança e conquistou uma vitória por 106-99, ficando a apenas uma vitória do 18º campeonato recorde da NBA.

Foi apenas o exemplo mais recente de Tatum, de 26 anos – o sempre presente, sempre confiável e versátil atacante do Boston – encontrando o caminho certo para ajudar seu time a uma vitória crucial.

“Acho que, com base em nossas experiências nos últimos dois anos, o que realmente melhoramos é não relaxar, não ser complacentes”, disse Tatum na quinta-feira, antes da oportunidade de liquidação de Boston em Dallas (sexta-feira, 8h30). pm ET, ABC).

“De jogo em jogo ou de série em série, queremos sempre mais.”

O mesmo poderia ser dito dos críticos que criticam o currículo repleto de estrelas de Tatum por não incluir também um anel. Mas a rara combinação de versatilidade e durabilidade de Tatum – tanto para suportar anos de minutos pesados ​​em corridas profundas nos playoffs quanto as críticas que advêm por ser o rosto da franquia mais vitoriosa da NBA – está no centro de tudo o que este grupo do Celtics conquistou.

“Se você ouvir a narrativa, você pensaria que eu tinha, tipo, 32 anos”, disse Tatum à ESPN no início das finais. “Não, tenho 26 anos. Faz muito tempo que estamos batendo na porta.

“E eu entendo. Quero ganhar mais do que qualquer um pode imaginar.”

COMO OS CÉLTICOS progrediram nos playoffs da NBA de 2024, a disponibilidade de estrelas tem sido um tópico sempre presente.

Os oponentes de Boston nos playoffs da Conferência Leste – Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers – não tiveram All-Stars como Jimmy Butler, Jarrett Allen, Donovan Mitchell e Tyrese Haliburton em parte ou na totalidade de cada série.

Giannis Antetokounmpo, duas vezes MVP do Milwaukee Bucks, não jogou nesses playoffs. Nem o atacante Julius Randle, do New York Knicks. O MVP da última temporada, Joel Embiid, foi prejudicado durante toda a derrota do Philadelphia 76ers no primeiro turno.

Os próprios Celtics estiveram sem Porzingis na maioria dos jogos nestes playoffs. Luka Doncic, contraparte de Tatum como rosto do Mavericks, está lidando com uma série de lesões.

E ainda há Tatum, que nunca perdeu um jogo dos playoffs em sua carreira, jogando continuamente minutos pesados ​​para seu time.

“Ele nunca quer ficar de fora”, disse Jrue Holiday, guarda do Celtics. “Já joguei com muitos jogadores. Quando você tem o seu melhor jogador, que quer jogar todos os jogos, leva o jogo muito a sério, mesmo que esteja machucado com um tornozelo, joelho, seja o que for, ainda vai lá fora e toca, acho que isso mostra muito.”

Tatum credita sua durabilidade ao relacionamento próximo com o treinador do Celtics, Nick Sang. Mas, como novato, Tatum não apreciou imediatamente os benefícios a longo prazo do que Sang lhe pedia para fazer.

“Tivemos um começo difícil”, disse Tatum com um sorriso.

“Eu era criança, então podia entrar e amarrar os sapatos, praticar e jogar”, disse ele. “Sempre adorei treinar e atirar, mas no meu primeiro ano nunca fui levantar pesos, fazer tratamento ou me recuperar.

“Eu tinha 19 anos e, você sabe, poderia simplesmente acordar e ir brincar e me sentir bem.”

Essa mentalidade mudou na primavera de 2019, quando o Celtics enfrentou o Pacers na primeira rodada dos playoffs durante a segunda temporada de Tatum. Naquele ponto, disse Tatum, ele estava lidando com dores nas canelas e foi a primeira vez que precisou de trabalho regular em seu corpo para se preparar para jogar. As mensagens de Sang pregando recuperação e prevenção de lesões começaram a ser registradas.

“Ele estava me contando como as coisas na sala de musculação podem prevenir certas lesões”, disse Tatum. “E naquele verão e na temporada seguinte foi quando comecei a realmente notar e me apropriar de todas as outras coisas.”

Com o tempo, isso levou a uma reavaliação da vida diária de Tatum, desde ajustes em seu regime de exercícios até a contratação de um chef pessoal para transformar sua dieta.

“Ele foi dotado de estabilidade emocional e resistência mental desde o momento em que o conheci”, disse o técnico do Celtics, Joe Mazzulla. “Tudo o que ele sempre quis foi melhorar, seja descobrindo como ser melhor para seus companheiros de equipe ou como ser melhor para seus treinadores.

“Então ele faz isso em todas as áreas, não apenas no basquete. Como faz como pai. Ele faz isso na sala de força e condicionamento. Como no relacionamento que ele tem com Nick. Ele acabou de ver como tudo impacta sua carreira, e ele aproveita ao máximo isso.”

Mas a presença constante de Tatum na quadra, juntamente com as repetidas idas do Boston às últimas rodadas dos playoffs, às vezes tem sido uma bênção e uma maldição.

JOGO DE SEXTA-FEIRA 4 será o 112º jogo pós-temporada da carreira de Tatum, o terceiro maior na história da NBA por um jogador de 26 anos ou menos, atrás dos membros do Hall da Fama Tony Parker (122) e Kobe Bryant (119). As 67 vitórias de Tatum na pós-temporada antes de completar 27 anos são o quarto lugar de todos os tempos, atrás de Bryant (76), Parker (75) e Magic Johnson (70).

Desde que foi convocado em 2017, Tatum lidera a liga em jogos de playoffs, minutos, pontos e lances livres realizados, e está entre os cinco primeiros em rebotes, assistências, roubos de bola, bloqueios e arremessos de 3 pontos.

No mês passado, Tatum conquistou sua terceira seleção consecutiva para o time principal da NBA, um feito que apenas quatro outros jogadores conquistaram na última década: o adversário de Tatum nestas finais, Luka Doncic, além de James Harden, Giannis Antetokounmpo e LeBron James. Expanda a faixa para 25 anos e a lista inclui Tim Duncan, Shaquille O’Neal, Jason Kidd, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Dwight Howard, Kevin Durant e Chris Paul.

“Ele é o nosso jogador mais importante”, disse o central do Celtics, Al Horford, à ESPN, quando questionado sobre a importância da disponibilidade de Tatum todas as noites. “E quando você sabe que tem seu melhor jogador disponível o tempo todo, o número 1, sinto que isso aumenta o nível para todos nós pensarmos: ‘Oh, é melhor ter certeza de que estamos disponíveis, e isso estamos prontos para ir.'”

O sucesso de Tatum permitiu que ele se tornasse uma das maiores e mais comercializáveis ​​estrelas da liga. Ele fez parte de cinco times All-Star, ganhou uma medalha de ouro olímpica em Tóquio e pode ganhar uma segunda em Paris ainda neste verão.

Boston disputou 129 jogos de playoffs desde o início de 2016-17 – o maior número sem título em oito temporadas na história da NBA. Muitas dessas críticas recaíram sobre Tatum, que com o tempo aprendeu a aceitar o escrutínio.

“Isso realmente me ajuda”, disse Tatum. “Eu entendo que jogo pelo Celtics, e eles querem que vençamos todos os anos, e temos estado perto. E muitas vezes, você ouve o barulho ao seu redor sobre: ​​‘Ele não conseguiu. não posso fazer isso. Ele não pode ser o melhor jogador. … Sim, ainda não ganhei e tenho apenas 26 anos, mas fiz muitas coisas especiais.

“E somos todos humanos, certo? Às vezes você só precisa ser lembrado, ‘Eu consigo. É só uma questão de tempo.’ Definitivamente estou tendendo nesse sentido [toward] todos os caras que eu admirava.”

Nestes playoffs, ele desempenhou um papel importante em deixar ele e os Celtics prestes a realizar o que esperaram anos para fazer. Tatum é o melhor da liga com mais 162 na pós-temporada deste ano e lidera o Boston em pontos (25,2), rebotes (10,1) e assistências (6,2).

Em 2022, Tatum e o Celtics tiveram suas chances – incluindo manter uma vantagem de 2 a 1 nas finais sobre o Golden State Warriors antes de perder os três jogos finais dessa série. Agora, depois de dois anos repletos de mais desgostos nos playoffs e narrativas em torno de seu legado, Tatum espera usar essa experiência para elevar a si mesmo, e ao Celtics deste ano, até as vigas do TD Garden.

“Todo mundo sabe que apenas penduramos bandeiras de campeonatos e já faz um tempo que não ganhamos um”, disse Tatum na quinta-feira. “Desde 2008, o objetivo é vencer mais um a cada ano. Cheguei perto várias vezes.

“É uma honra. É uma honra vestir esta camisa. É uma honra seguir os passos de alguns dos melhores jogadores de todos os tempos. Fazer parte da história do Celtics exige que você ganhe um campeonato.

“Toda criança que cresce jogando basquete sonha em estar nas finais, sonha em ganhar um campeonato. Não sou diferente de ninguém.”