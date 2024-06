NBA Finals 2024 – Por que as lendas do Lakers estão torcendo por um milagre do Mavericks contra o Boston

Era o dia do jogo 1 das finais da NBA entre o Boston Celtics e o Dallas Mavericks, e antes de Mychal Thompson se despedir de seu convidado em seu programa de rádio ESPN LA 710 em Los Angeles, o ex-atacante do Lakers fez um pedido para uma entrega especial.

“Se você vir Cedric Maxwell”, disse Thompson, “diga a ele que o odeio.”

Maxwell, o ex-MVP do Celtic e das finais de 1981, cujo apelido é “Cornbread”, ficou feliz em entrar na briga após a vitória do Celtics por 107-89 no jogo 1 naquela noite.

“Bem, aqui está uma mensagem que quero que você entregue a Mychal”, disse Maxwell à ESPN, abrindo um amplo sorriso ao tirar os fones de ouvido após anunciar o jogo na transmissão de rádio do Celtics dentro da arena.

“Diga a ele: ‘Foda-se’.”

“E conte isso para James Worthy também.”

Embora as chances do Mavericks permaneçam mínimas – o Cleveland Cavaliers de 2016 é o único time a se recuperar de uma desvantagem de 3-1 para ganhar o título – a rivalidade entre o Lakers e o Celtics parece estar prosperando durante essas finais.

Já se passou mais de uma década desde a última vez que os dois times se enfrentaram neste palco, com o Lakers de Kobe Bryant derrotando o Celtics de Kevin Garnett em sete jogos em 2010 no 12º encontro das finais entre as franquias. Mas há algo extra em jogo enquanto Boston luta contra Dallas.

Mais uma vitória não apenas garantirá outro Troféu Larry O’Brien para o Celtics, mas será o 18º título do Boston, quebrando o empate com o Lakers pelo maior número de campeonatos na história da liga.

É a razão pela qual o atual astro do Lakers, LeBron James, ao prever as finais com JJ Redick da ESPN no podcast “Mind the Game”, disse: “Eu sei que o Laker Nation está indo para o Dallas Laker-Mavericks”.

E é a razão pela qual Thompson e outros ex-Lakers estão sintonizados nas finais para torcer como o diabo pelos Mavs.

“Não quero ter que enfrentar Cedric Maxwell se Boston chegar aos 18 anos antes de nós”, disse Thompson, que também liga para os jogos do Lakers no rádio, à ESPN. “Será insuportável para mim passar três horas lidando com seus ‘eu avisei’. Vou ter que dizer que estou doente nos dois jogos de Boston no ano que vem se eles aguentarem e vencerem esta série.

“Então, vamos Luka [Doncic]pare de cometer erros.”

O conde Mychal Thompson está entre o grupo de ex-Lakers que torce muito para que o Mavericks negue ao Boston seu 18º título recorde da NBA. Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images

Thompson, que jogou por Los Angeles de 1986 a 1991 e ganhou dois anéis – incluindo o de Boston em 1987 – participou da reunião do “Showtime” Lakers no Havaí em setembro de 2022 e disse que o grupo não pôde deixar de falar sobre Boston enquanto eles relembrou.

“Essas conversas sempre voltam, sempre que nós, Lakers, nos reunimos, sobre essas batalhas e o quão históricas elas foram, o quanto elas significaram para nós vencê-las e o quanto doeu perder para o Celtics”, disse Thompson. “Mais do que perder para qualquer outro time, com certeza.”

Lamar Odom estava no time do Lakers que venceu o Boston em 2010, mas também estava no time que perdeu para o Celtics dois anos antes. E o que aconteceu depois que LA perdeu o jogo 6 por 39 pontos, quando o Celtics conquistou o título de 2008, ainda o lembra.

“[Jayson] Tatum e [Jaylen] Brown, como profissional, como ex-jogador da NBA, por vê-los passar pelo processo e chegar às finais e melhorar a cada ano como jogadores, estou feliz por eles como indivíduos”, disse Odom à ESPN. “Mas, no fundo, sou um Laker e no jogo 6 eles nos venceram bastante.

“E foi então que os fãs deles cercaram nosso ônibus e não nos deixaram sair. Sacudiram nosso ônibus. Foi quando eu meio que estava em uma vingança ‘F — Boston’.”

Embora Odom ainda assista a alguns jogos do Lakers todos os anos em Los Angeles, ele não pôde deixar de notar Paul Pierce, o MVP das Finais de 2008, sentado na quadra em Boston para o Jogo 2 das Finais deste ano.

“Eu sei que Paul Pierce está feliz e fico meio enojado vê-lo se regozijar e ficar tão feliz porque aquele time está prestes a vencer”, disse Odom. “Eles foram o melhor time daquele ano [in 2008]. Eu tiro meu chapéu para eles, mesmo este ano, mas isso me deixa doente.”

Metta Sandiford-Artest, que se juntou ao Lakers como Ron Artest, mais tarde mudou seu nome para Metta World Peace e atualmente quer ser simplesmente referido como “Treinador Metta” – referindo-se não tão sutilmente à vaga de treinador do Lakers – disse que ele não compreendeu a magnitude da rivalidade Lakers-Celtics quando estava nela.

Sua cesta de 3 pontos faltando um minuto para o final do jogo 7 em 2010, após um passe de Bryant, deu a LA uma vantagem de seis pontos e o espaço para respirar necessário para aguentar a reta final.

“Eu nem percebi o quão grande era aquela série. Eu só estava pensando mais no meu primeiro título”, disse o técnico Metta à ESPN. “Eu nem percebi o quão grande era a rivalidade, honestamente. Não até vencermos. E então todo mundo ficou tipo, ‘Nossa! O figurão! O figurão!’ Até hoje – 14 anos depois, parece que isso está ficando irritante.”

O treinador Metta estava brincando, é claro. Ele está feliz por ser lembrado de seu lugar na rivalidade.

“É por isso que acho que estou meio gravado na história aqui [in Los Angeles]”, disse ele. “Porque foi contra o Celtics.”

O campeonato de Boston em junho coincidiu com uma semana particularmente dolorosa para os ex-alunos do Laker, depois que Jerry West, uma das pessoas mais influentes na história do time, morreu aos 86 anos na quarta-feira.

O treinador atlético de longa data do Lakers, Gary Vitti, que trabalhou para o time de 1984 a 2016, disse à ESPN que “tudo está tão cru comigo agora”, considerando como LA se distanciou de West e de outras ex-figuras da franquia nos últimos anos.

“As decisões que eles tomaram tornam muito difícil torcer pelo Lakers. Não é impossível. Mas é difícil. Porque você está dividido. Porque há pessoas que você ama que ficaram feridas”, disse Vitti.

“Mas é impossível torcer pelos Celtics. … Se você tiver roxo e ouro no sangue correndo em suas veias, seria literalmente impossível torcer pelos Celtics. E tenho certeza que eles sentem o da mesma forma sobre nós.”

Vitti acrescentou: “Sou do time Jerry West. E não importa como as coisas terminaram entre Jerry e o Lakers, se ele ainda estivesse vivo, quem nunca iria querer que o Celtics ganhasse outro campeonato. E eu sinto o mesmo.”

Embora a temporada do Lakers tenha terminado com uma eliminação no primeiro turno contra o Denver Nuggets em abril, apesar de Anthony Davis ter média de 27,8 pontos e 15,6 rebotes e James ter média de 27,8 pontos e 8,8 assistências, a esperança é eterna.

“Acho que eles vão descobrir. AD está no auge. Essa é uma situação muito boa. … Posso ver o Lakers ganhando o título no próximo ano”, disse o técnico Metta. “LeBron está com muita fome. Não estou apostando contra LeBron.”

Thompson espera que o técnico Metta esteja certo, caso contrário ele terá que agendar licenças médicas nos próximos jogos do Celtic nos próximos anos.

“Boston foi construído para repetir e conquistar mais campeonatos porque Brown e Tatum são muito jovens”, disse Thompson. “Então o Lakers teve que voltar a bordo e estar na disputa no próximo ano para tentar pegar o Boston na próxima temporada, porque o Boston teve uma boa chance de esticá-lo para 19.”