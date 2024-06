Negociação relâmpago de Mikhail Sergachev para Utah em meio a uma enxurrada de movimentos

Após um primeiro dia tranquilo do draft da NHL, o segundo dia começou com uma surpreendente troca do Tampa Bay Lightning pelo defensor Mikhail Sergachev para o Utah Hockey Club.

Nenhuma das equipes terminaria a negociação no sábado.

Utah adicionou o defensor do New Jersey Devils, John Marino, construindo seu corpo defensivo em preparação para sua primeira temporada em Salt Lake City após se mudar do Arizona. Tampa Bay então enviou o atacante Tanner Jeannot para o Los Angeles Kings.

Sergachev, 26, foi adquirido do Lightning para o defensor de agente livre restrito JJ Moser, o candidato central de alta pontuação Conor Geekie, uma escolha de segunda rodada em 2025 e a escolha de sétima rodada de Tampa Bay em 2024.

O defensor está entrando no segundo ano de uma extensão de contrato de oito anos que assinou com o Lightning em junho de 2022. Ele tinha uma cláusula de proibição de negociação que deveria entrar em vigor em 1º de julho.

O contrato de Sergachev tem um valor médio anual de US$ 8,5 milhões contra o teto salarial, o que dará ao Lightning flexibilidade para potencialmente demitir o capitão Steven Stamkos, que se torna um agente livre irrestrito na segunda-feira. A última oferta do Lightning para Stamkos foi um contrato de oito anos com valor médio anual de apenas US$ 3 milhões, que foi rejeitado pelo astro atacante. A troca também abre outras possibilidades de agência livre, como o ala do Hurricanes, Jake Guentzel.

Sergachev jogou 34 partidas (19 pontos) na temporada passada pelo Lightning, tendo sua temporada regular interrompida quando ele quebrou a tíbia e a fíbula. Mas ele trabalhou seu caminho de volta para jogar duas partidas na derrota na primeira rodada para o Florida Panthers.

Ele jogou sete temporadas pelo Lightning após ser adquirido do Montreal Canadiens em 2017 em uma troca que viu Jonathan Drouin ir para Montreal. O defensor ajudou o Tampa Bay a ganhar Stanley Cups consecutivas.

Reforçar seu corpo de defesa foi um ponto de ênfase para o GM de Utah, Bill Armstrong, já que o time tinha uma série de agentes livres na retaguarda. Junto com Sergachev, Marino, 27, aborda essa necessidade.

Defensor defensivo, Marino está entrando no quarto ano de um contrato de seis anos que assinou com o Pittsburgh em janeiro de 2021, com um limite máximo de US$ 4,4 milhões. Ele foi negociado para New Jersey em 2022 e teve uma temporada forte na corrida até os playoffs, mas regrediu na temporada passada.

Os Devils adquiriram a 49ª escolha no draft e a escolha de Edmonton na segunda rodada em 2025, enquanto enviavam a escolha nº 153 para Utah. A mudança para Nova Jersey pode criar uma corrida há muito especulada contra o defensor do Carolina Hurricanes, Brett Pesce, na agência livre.

Tanto Sergachev como Marino tinham protecções comerciais nos seus contratos.

Momentos após a troca de Marino, o Lightning enviou o truculento ala Tanner Jeannot para o Los Angeles Kings para uma escolha de segunda rodada em 2025 e a escolha nº 118 em 2024.

Jeannot teve 7 gols e 7 assistências em 55 jogos na temporada passada, patinando para um menos-10. Ele não conseguiu construir a promessa de sua temporada 2021-22 em Nashville, quando teve 24 gols em 81 jogos com 130 minutos de penalidade.

O atacante tinha mais uma temporada com um AAV de US$ 2,665 milhões restante em seu contrato e tinha uma cláusula de não negociação limitada pronta para entrar em vigor em 1º de julho.

Jeannot, 27, foi mais notável pelo que o Lightning desistiu por ele em um acordo com prazo de 2023: escolhas de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta rodadas, junto com o defensor Cal Foote.