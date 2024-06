Nelly Korda é mordida por cachorro e desiste de evento na Inglaterra

A golfista número 1 do mundo, Nelly Korda, desistiu de um evento do Ladies European Tour na Inglaterra na semana que vem depois que um cachorro a mordeu, anunciou ela em um comunicado no Instagram na sexta-feira.

Korda, 25 anos, estava escalado para jogar um torneio LET Aramco Team Series de quarta a sexta-feira no Centurion Club em Hemel Hempstead, Inglaterra. No ano passado, ela venceu o torneio de 54 buracos fora de Londres por 4 tacadas sobre Charley Hull, em sua terceira vitória no LET na carreira.

“Lamento anunciar que devo me retirar do torneio Ladies European Tour da semana que vem em Londres”, disse Korda no comunicado. “No sábado, em Seattle, fui mordida por um cachorro e preciso de tempo para receber tratamento e me recuperar totalmente.”

Korda não disse onde está a mordida do cachorro. Ela estava competindo no KPMG Women’s PGA Championship da semana passada no Sahalee Country Club em Sammamish, Washington, no qual perdeu o cut pela terceira vez em tantas partidas.

“Peço desculpas ao LET, aos patrocinadores e aos meus fãs pela minha ausência”, disse Korda. “Obrigado pela sua compreensão e espero retornar ao curso em breve.”

Korda não disse quando planejava retornar à ação. O LPGA Tour está dando uma pausa após o Dow Championship desta semana em Midland, Michigan. O próximo torneio agendado é o quarto major da temporada, o Amundi Evian Championship em Evian-les-Bains, França, de 11 a 14 de julho.

Após se tornar a quarta golfista da LPGA a vencer seis vezes antes de 1º de junho, incluindo cinco vitórias consecutivas com seu segundo título importante no Chevron Championship em 18 de abril, Korda esfriou consideravelmente. Ela perdeu o corte no US Women’s Open, Meijer LPGA Classic e no KPMG Women’s PGA Championship.

Korda, atual medalhista de ouro olímpica, deve representar os EUA na competição de golfe feminino de 7 a 10 de agosto no Le Golf National, nos arredores de Paris.