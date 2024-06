Nelly Korda erra o corte novamente após acertar 81 no PGA Feminino

SAMMAMISH, Washington – Nelly Korda foi mandada embora mais cedo na sexta-feira no KPMG Women’s PGA Championship, outra queda chocante após uma corrida dominante.

Uma tacada atrás da líder do primeiro turno, Lexi Thompson, após uma abertura de 3 abaixo de 69, o melhor classificado Korda acertou 81 no segundo turno e perdeu o fim de semana cortado por uma tacada. De acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information, foi a pior pontuação de Korda em 18 buracos como profissional em sua carreira no LPGA Tour e empatou com a pior em qualquer rodada do LPGA Tour (outras duas vieram como amadoras).

A rodada também foi a mais alta de um campeonato importante para um jogador bem classificado desde o início do ranking em 2006.

Korda também perdeu os cortes no Aberto Feminino dos Estados Unidos – abrindo com 80 – e no Meijer LPGA Classic em suas duas últimas partidas, depois de vencer seis de sete eventos, uma sequência que começou com um recorde de cinco vitórias consecutivas.

“Recentemente, é apenas golfe para mim”, disse Korda. “Não há palavras para descrever como estou jogando agora. Só vou para casa e tentar reiniciar.”

Enquanto Korda lutava nas condições quentes da tarde que aceleravam o arborizado Sahalee Country Club, Sarah Schmelzel e Amy Yang dividiam a liderança com 6 abaixo de 136. Schmelzel fez 67 pela manhã e Yang acertou 68 à tarde.

Korda acertou os primeiros quatro buracos e também deu tacadas nos números 6 e 9 em um front-nine 42. Ela acertou os números 11 e 14, teve um bogey duplo no dia 15 e fez seu único birdie do dia no dia 18.

Schmelzel, a arizona de 30 anos que não venceu em seis temporadas no LPGA Tour, deu um birdie putt de 3 metros no 17º buraco par 3 e permaneceu agressiva no 18º par 5, derrubando-a a 3 madeiras do buraco 17. o green e o pé para um birdie e a rodada baixa do campeonato.

“Apenas permanecer realmente paciente e agressivo desde o tee foi o nosso plano de jogo esta semana”, disse Schmelzel. “Eu dirigi (a bola) muito bem, então felizmente pude aproveitar a vantagem de ter alguns ferros mais curtos hoje.”

Yang está em busca de seu primeiro título importante. Lidando com um problema anterior, ela teve a única rodada livre de bogey do torneio.

O cinco vezes vencedor do LPGA não teve problemas com a firmeza dos greens de poa annua à tarde, lutando com sucesso pelo par em todas as oito tentativas. Ela acertou seu terceiro arremesso de 97 jardas com 18 pés para preparar um birdie.

“Os fairways são muito apertados”, disse Yang. “É muito desafiador lá fora.”

Thompson (72) estava duas tacadas atrás com os outros campeões Jin Young Ko (68) e Hinako Shibuno (70).

Começando nos nove últimos, Thompson fez 3 abaixo de 33 para chegar a 7 abaixo, mas acertou um double bogey no segundo buraco de par 5. Seu segundo arremesso errou para a esquerda, forçando um soco, e ela fez três arremessos para um 7. Thompson acertou outro arremesso no quarto par 4.

Thompson, de 29 anos, que anunciou recentemente que esta temporada será a última com calendário completo, perdeu um playoff na semana passada no Meijer LPGA Classic. Ela não vence o LPGA Tour desde junho de 2019.

“Você vai acertar alguns golpes ruins, talvez ser penalizado pelas árvores”, disse Thompson. “Você só precisa tomar o remédio para sair ou voltar à posição.”

Hae Ran Ryu igualou a rodada mais baixa do torneio com 67 para chegar a 3 abaixo com Miyu Yamashita (70) e Leona Maguire (71),

“O curso está se firmando bastante”, disse Maguire. “Está um pouco seco.”

Brooke Henderson, que venceu o PGA Feminino na última vez em que foi disputado em Sahalee em 2016, acertou 72 e acertou 1.

A Associated Press contribuiu para este relatório.