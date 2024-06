Neymar prevê que Estêvão, que vai para o Chelsea, será um ‘gênio’

Estêvão Willian chegará ao Chelsea vindo do Palmeiras em 2025. Getty

O astro brasileiro Neymar previu que Estêvão Willian, atacante adolescente do Palmeiras, “será um gênio”.

Estêvão se juntará ao Chelsea em julho de 2025 por transferência definitiva do Palmeiras, em um acordo no valor de € 61,5 milhões (US$ 66 milhões).

O jovem de 17 anos impressionou pelo Palmeiras nas categorias de base e foi promovido ao time titular no início deste ano.

“Ele é um grande talento que está surgindo hoje no futebol brasileiro”, disse Neymar sobre Estêvão.

“Acho que ele vai ser um gênio.”

Com Neymar, o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, fora dos gramados da Copa América devido a uma lesão no joelho, a dupla do Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrygo, deverá liderar o ataque brasileiro.

“O jogador-chave do Brasil? Para mim, acho que é o Rodrygo”, disse Neymar. “Vini [Vinícius] vai tocar tudo o que sabe, mas acho que o Rodrygo é muito diferente. Ele é uma estrela e o não. O camisa 10 certamente lhe trará muita sorte.”

Rodrygo vestirá a camisa 10 do Brasil na Copa América, camisa que já foi agraciada por jogadores como Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho e Neymar.

“Conheço a minha responsabilidade, sei que tenho que melhorar a cada dia”, disse Rodrygo.

“Sei que os olhos do mundo inteiro estarão voltados para mim com essa camiseta, por isso estou preparado para continuar fazendo bem as coisas para responder ao que eles esperam.

“Eu sempre tento deixar isso claro para ele [Neymar], que embora eu esteja vestindo a camisa 10 agora, é a camisa dele. Estou apenas substituindo por um momento. As pessoas estão esperando que ele volte.”