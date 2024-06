NFL enfrenta derrota massiva no julgamento do Sunday Ticket, condenada a pagar bilhões a fãs e bares

A O júri em Los Angeles tomou uma grande decisão na quinta-feira, decidindo contra o NFL no Bilhete de Domingo julgamento. Esta decisão pode acabar custando bilhões de dólares à liga. O veredicto foi anunciado no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Central da Califórnia.

A NFL foi condenado a pagar robustos US$ 96 milhões para bares que alegaram que foram cobrados a mais pelo Sunday Ticket. Além disso, eles foram instruídos pagar impressionantes US$ 4,7 bilhões aos fãs quem pagou pelo pacote de streaming. De acordo com a repórter jurídica Meghann Cuniff, esses danos são triplicados pela lei antitruste federal, elevando o total para mais de US$ 14 bilhões.

Sem surpresa, a liga declarou que “certamente” apelará do veredicto, considerando a ação judicial como “infundada e sem mérito”. Isso significa que o caso poderia potencialmente chegar à Suprema Corte dos EUA.

Após o anúncio do veredicto, o advogado dos demandantes expressou sua satisfação, dizendo: “É um grande veredicto para os consumidores da América”. Ele também destacou que o júri ignorou com sucesso “o poder de estrela dos réus”. Notavelmente, O comissário da NFL, Roger Goodell, e proprietários de times como Jerry Jones testemunharam durante o julgamento.

Júri desfere golpe esmagador na NFL

O processo foi inicialmente apresentado em 2015 por um bar esportivo de São Francisco chamado Mucky Duck. Eles alegaram que a liga violou a lei antitruste ao agrupar todos os jogos fora do mercado e tornar impossível comprar um pacote para um único time.

Inicialmente arquivado em 2017, o caso foi reintegrado em 2019 e desde então evoluiu para uma ação coletiva envolvendo milhões de bares, restaurantes e assinantes de 17 de junho de 2011 a 7 de fevereiro de 2023. Os demandantes inicialmente buscavam US$ 7 bilhões em danos, que poderiam ter sido triplicados para US$ 21 bilhões de acordo com a lei federal.

Uma das principais alegações do processo é que a liga inflaciona o preço do NFL Sunday Ticket. Por exemplo, no YouTube TV hoje, o pacote custa US$ 349 por ano. Foi revelado durante o julgamento que a liga recusou uma proposta da ESPN para assumir a oferta na temporada passada e precificá-la em US$ 70, incluindo pacotes de equipe única. Além disso, veio à tona que a liga havia elaborado uma proposta em 2017 para eliminar o Sunday Ticket completamente e mover os jogos para vários canais a cabo.