NHRA grande John Force, 75, alerta após acidente de carro engraçado

DINWIDDIE, Virgínia – O grande John Force da NHRA estava alerta e conversando com os trabalhadores de segurança imediatamente após um acidente violento a 300 mph no domingo no Virginia Nationals em Virginia Motorsports Park.

John Force Racing disse que Force, de 75 anos, foi examinado na pista pela equipe médica da NHRA antes de ser transportado por helicóptero médico para uma instalação para avaliação adicional.

Durante a primeira rodada de eliminações do Funny Car, o motor explodiu o carro da Force na linha de chegada, com o veículo cruzando a linha central e atingindo a parede de proteção de concreto esquerda, depois voltando para a parede direita.

Três semanas atrás, em New Hampshire, Force alcançou sua 157ª vitória recorde na NHRA e a segunda da temporada. Em 2007, aos 58 anos, Force ficou gravemente ferido em um acidente de corrida em Ennis, Texas.

“Mantemos nosso amigo John Force em nossos pensamentos e orações. Ele é um osso duro de roer”, disse Tony Stewart, ex-astro da NASCAR que agora corre na classe Top Fuel da NHRA.

No domingo, muito depois do acidente da Force, o companheiro de equipe Austin Prock venceu a divisão Funny Car, superando Bob Tasca III na rodada final.

“[The trophy] vai direto para o hospital para John Force”, disse Prock do círculo de vencedores.

“É difícil ver alguém passar por isso, especialmente quando é alguém de quem você realmente gosta, mas sei que ele voltará. Somos pilotos de corrida e temos que apertar o botão. aqui, dando voltas, e estou feliz por termos feito nosso trabalho.”