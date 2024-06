Noah Lyles vence os 100 metros nas provas dos EUA para garantir a vaga olímpica

EUGENE, Oregon – Para entender como Noah Lyles se viu usando uma medalha de ouro nas eliminatórias para as Olimpíadas dos EUA na noite de domingo, volte, diz ele, ao inverno passado.

Durante um período de um mês, em fevereiro e março, ele participou de um trio de corridas indoor de 60 metros. Ele acredita que eles foram fundamentais para ajudá-lo a se classificar para as Olimpíadas pela primeira vez em uma prova há muito considerada a segunda melhor: os 100 metros.

“Esse era o objetivo [at trials]: Ganhe nos 60 metros de cada vez”, disse Lyles. “É por isso que fiz tantos anos 60 indoor. Eu estava me preparando, ficando cada vez mais rápido.”

Lyles ficou tão rápido no final dos 100 metros de domingo que, quando atingiu a velocidade máxima e se afastou de seus oito competidores ainda a poucos metros da linha de chegada, estendeu o braço direito para o alto, para o céu antes do anoitecer, e apontou para o céu. celebração antecipada.

Foi sua repentina percepção de que, depois de uma exibição instável no evento nas últimas seletivas dos EUA, ele finalmente iria competir pelo ouro olímpico. Seu sétimo lugar nas seletivas para os Jogos de Tóquio, três anos atrás, não o qualificou para os 100 metros; ele se limitou aos 200 metros e ao revezamento 4×100 metros.

Durante o primeiro lugar de domingo, com 9,83 segundos, Lyles cruzou logo à frente dos dois americanos que se juntarão a ele em Paris como participantes dos 100 metros: Kenny Bednarek (9,87 segundos) e Fred Kerley (9,88 segundos). Todos os três estão fazendo sua segunda participação olímpica.

“Chegou a hora”, disse Kerley, medalhista de prata dos 100 metros nos Jogos de Tóquio. “Ei, a temporada começou hoje. Então é só subir e seguir em frente.”

Assim como Lyles, Bednarek passou este ano tentando se livrar do apelido de que na verdade ele é apenas um corredor de 200 metros. O resultado da medalha de prata no domingo provou que ele também consegue lidar com o sprint mais curto.

“Sim, finalmente vou me chamar de ‘homem de cem metros’ agora, mas sempre soube que tinha isso dentro de mim”, disse Bednarek. “Era apenas uma questão de tempo para entrar no time. Nos últimos anos eu estava lidando com coisas, mas este ano eu estava saudável e sempre disse que um eu saudável é um eu perigoso.

Nas últimas Olimpíadas, Bednarek e Lyles terminaram em segundo e terceiro, respectivamente, nos 200 metros, dando alguma credibilidade à crença de que ambos foram melhores naquela prova do que nos 100 metros.

Parte de Lyles provar que tinha habilidade nos 100 metros significava se preparar para as corridas experimentais de uma maneira diferente. Era disso que tratavam todas as suas entradas indoor de 60 metros.

“Quando cheguei aqui, pensei: ‘Sou um dos mais rápidos em campo. Quer dizer, só há outro cara mais rápido que eu nos 60, então vou cuidar dos negócios sempre. ‘”, disse Lyles sobre a preparação para suas três baterias de 100 metros neste fim de semana.

“Então, quando finalmente cheguei à final, pensei: ‘Tudo bem, não vamos apenas vencer a partir dos 60, vamos continuar.’ Vamos ver o que fazemos a partir desse ponto, e cada passo que dei pareceu correto e me senti bem em minhas posições. Entramos na fase de aceleração, meus quadris passaram e não senti que precisava pressionar muito. .”

Depois de acompanhar seu grupo nas preliminares de sábado com um tempo de 9,92 segundos, Lyles alcançou um tempo de 9,80 segundos auxiliado pelo vento nas semifinais. Depois, na final, ele igualou o seu recorde pessoal, alcançado no campeonato mundial do verão passado.

“Eu diria que a partir desta semana estou bastante confiante [in the 100]”, disse Lyles. “Cada vez que eu iniciava um bloco, não pensava muito. Foi meio que apenas fazer. Foi muito mais próximo de como me sinto nos 200, que é o que espero sentir há muito tempo. E cada vez que tenho essa sensação, a corrida fica muito mais confiante.”

Essa confiança crescente ajuda a explicar o que levou Lyles a comemorar a sua grande vitória um pouco prematuramente. Enquanto se prepara para as preliminares dos 200 metros na quinta-feira, porém, ele está repensando essas ações pré-chegada.

“Eu disse a mim mesmo que não iria relaxar no final, mas definitivamente relaxei apenas para comemorar”, disse Lyles. “Então, da próxima vez que eu correr, não há comemorações.”