Noivo desaparecido de Amber Portwood possivelmente localizado em Oklahoma, diz a polícia

Na verdade, fomos informados de que houve um relato de avistamento de Gary esta semana – o namorado da personalidade da MTV supostamente apareceu na terça de manhã em Weatherford, Oklahoma, de acordo com Asst. Chefe Dover … que acrescenta, a pessoa que as testemunhas afirmam ser Gary não parecia em perigo e tinha um comportamento calmo e indiferente.

Lembre-se, Gary foi visto pela última vez por Amber no domingo à noite em seu hotel na Carolina do Norte … levando a estrela de TV a entrar em pânico sobre seu paradeiro e registrar uma denúncia de desaparecimento.

Fomos informados de que a polícia de Bryson City entrou em contato com o FBI e o Bureau de Investigação do Estado da Carolina do Norte para obter assistência no caso.