Nolan Traore, escolhido da loteria da NBA para 2025, ficará na França

Um dos melhores jogadores da classe draft de 2025 da NBA, o armador francês Nolan Traore, rejeitou ofertas de todo o mundo para permanecer em seu país de origem, disse ele à ESPN no sábado.

Traore, um craque de 17 anos e 1,80 metro que se matriculou na famosa academia esportiva parisiense INSEP, assinará um contrato de dois anos com o Saint-Quentin na primeira divisão francesa.

“Em termos de basquete, é a melhor situação para mim”, disse Traore. “Posso jogar com um treinador que conheço, que me deu confiança para jogar nos playoffs. Gostei da primeira experiência que tive com eles. Jogar na Liga dos Campeões da Fiba [BCL] a fase de grupos da próxima temporada será emocionante e foi um grande ponto positivo.”

Traore estava sendo recrutado por uma série de programas poderosos de basquete universitário – incluindo Duke, Arkansas, Gonzaga e Alabama – bem como pelas equipes australianas NBL e EuroLeague e EuroCup na França e no exterior. Ele disse que o conforto de estar perto de casa, juntamente com o relacionamento pré-existente com Saint-Quentin, eram importantes para ele.

“Foi legal ter todos esses programas interessados ​​em mim”, disse Traore. “Não considero isso garantido. Foi uma recompensa por todo o trabalho que fiz. Fiquei feliz por ter todas essas opções, mas a possibilidade de ficar perto da minha família também foi importante. Eles podem me visitar , e posso ir para casa facilmente.”

Traore já era um escolhido na loteria no primeiro mock draft de 2025 da ESPN publicado em fevereiro, mas ele será classificado entre os cinco primeiros na próxima atualização, após uma primavera explosiva que contou com exibições de destaque em locais ao redor do mundo.

Ele mostrou seu talento contra jogadores de sua faixa etária no Basketball Without Borders Global Camp da NBA em Indianápolis em janeiro, no Nike Hoop Summit em Portland, Oregon, em abril, e nas finais do torneio Adidas Next Generation da EuroLeague em Berlim.

Ele marcou 18 pontos e quatro assistências em uma exibição impressionante do Hoop Summit contra outros escolhidos entre os cinco primeiros colocados, Cooper Flagg, Ace Bailey e Dylan Harper, e então quebrou o recorde da ANGT Finals com uma emocionante partida de 45 pontos em uma vitória na prorrogação sobre a potência europeia Barcelona. no final de maio.

Traore ajudou a levar o Saint-Quentin aos playoffs do Pro A em sua temporada de estreia na primeira divisão, marcando 25 pontos e sete assistências em seu último jogo contra o ASVEL, time da EuroLeague. Depois de dar um salto no meio da temporada da terceira divisão, ele se classificou como um dos 10 melhores artilheiros e o segundo melhor passador do Pro A da França por minuto, competindo contra homens adultos.

As façanhas de Traoré ajudaram-no a conseguir um convite como parceiro de treinamento para o acampamento da seleção francesa sênior a partir de 18 de junho, em preparação para as Olimpíadas de Paris.

A França há muito tempo tem uma grande fraqueza como armador, que foi agravada pela decisão de sua federação de banir o experiente general Thomas Heurtel da seleção nacional por assinar com a equipe russa Zenit Saint Petersburg em meio ao conflito em curso na Ucrânia. Traore competirá contra os ex-jogadores da NBA Killian Hayes, Theo Maledon e Frank Ntilikina por uma vaga no time.

“No início fiquei muito surpreso quando me ligaram”, disse Traore. “Mas o objetivo é ser selecionado para a equipe. Quero mostrar à comissão técnica o que posso fazer e que posso acrescentar algo para ajudá-los a vencer.”

Os executivos da NBA já estão antecipando muito o draft da NBA de 2025, graças ao significativo poder de estrela entre os alunos do ensino médio e internacionais que se tornarão elegíveis para serem selecionados dentro de um ano. Traore disse que treinar com e contra muitos dos principais clientes em potencial foi útil para determinar sua posição em seu desenvolvimento.

“O próximo ano será uma ótima aula de recrutamento”, disse Traore. “Meu objetivo é vencer o máximo de jogos que puder e depois ser convocado o mais alto possível.”

Jonathan Givony é um especialista em draft da NBA e fundador e coproprietário do DraftExpress.com, um serviço privado de observação e análise usado pela NBA, NCAA e equipes internacionais.