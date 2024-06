‘Notebook’ Nicholas Sparks reage à doença de Alzheimer de Gena Rowlands, ‘doença cruel’

Autor de “O Caderno” Nicholas Sparks está lamentando Gena Rowlands ‘ batalha contra o Alzheimer – sentindo por ela e sua família, e pensando no triste paralelo com o livro e filme clássicos.

Claro, a personagem de Gena na adaptação para o cinema do famoso romance de Nicholas luta contra a mesma doença que ela enfrenta agora na vida real.

Nas redes sociais, Nicholas compartilhou uma foto antiga de Gena e dele mesmo no set de ‘Notebook’ junto com sua sincera homenagem… dizendo que está realmente honrado por ter trabalhado com “um artista tão talentoso”.