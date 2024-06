Nova escalação completa do UFC 303 revelada após inúmeras mudanças no evento

Houve uma série de mudanças no UFC 303 nas últimas semanas, mas a escalação final foi revelada apenas uma semana antes do evento.

Após uma lesão sofrida por Conor McGregor que o forçou a desistir do retorno programado contra Michael Chandler, o UFC teve que se esforçar para ocupar essa vaga. O ex-campeão meio-pesado do UFC Jamahal Hill também caiu do card e o mesmo aconteceu com seu adversário Carlos Ulberg.

Então agora, após uma enxurrada de mudanças, Alex Pereira é a atração principal do UFC 303 em uma defesa de título de última hora, enquanto coloca seu cinturão dos meio-pesados ​​em disputa na revanche contra o ex-campeão Jiri Prochazka. Em seu primeiro encontro no UFC 295, Pereira conseguiu uma vitória por nocaute para reivindicar o título vago dos 205 libras, então Prochazka está em busca de vingança.

O novo co-evento principal adicionado ao card coloca Brian Ortega, duas vezes desafiante ao título dos penas, contra o astro em rápida ascensão Diego Lopes.

Também no card, Anthony Smith, que originalmente foi contratado como substituto de Hill, enfrenta Roman Dolidze em uma luta até 205 libras. Dolidze aceitou a luta depois que uma lesão tirou Ulberg do card.

Completando o card principal estão as duas únicas lutas originais agendadas para o UFC 303, com a recente desafiante ao título peso galo Mayra Bueno Silva enfrentando Macy Chiasson, e Ian Machado Garry enfrentando Michael “Venom” Page no peso meio-médio.

Aqui está o card completo do UFC 303: Pereira x Prochazka 2 com ordem de luta das preliminares ainda a ser definida.

Cartão Principal

Alex Pereira vs. Jiri Prochazka

Bran Ortega x Diego Lopes

Anthony Smith x Roman Dolidze

Mayra Bueno Silva vs. Macy Chiasson

Ian Machado Garry x Michael Page

Card Preliminar

Charles Jourdain vs. João Silva

Joe Pyfer vs. Marc-André Barriault

Cub Swanson x Andre Fili

Payton Talbott vs. Yanis Ghemmouri

Michelle Waterson-Gomez x Gillian Robertson

Andrei Arlovski vs. Martin Buday

Rei Tsuruya vs. Carlos Hernández

Ricky Simon vs. Vinicius Oliveira