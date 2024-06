Nova tatuagem de JoJo Siwa revela nova capa de álbum, afirma o artista

JoJo Siwa está finalmente revelando a tão esperada arte do seu álbum, e de uma forma muito permanente – tatuando seu braço com uma imagem fofinha.

A cantora foi ao Costello Tattoo Studio esta semana em Sherman Oaks e conseguiu a nova tatuagem em seu braço direito – um ursinho de pelúcia com asas de anjo. Confira as fotos… ela está sorrindo de orelha a orelha e exibindo a peça com orgulho.