Novak Djokovic e Andy Murray no sorteio de Wimbledon após operações

WIMBLEDON, Inglaterra – Novak Djokovic e Andy Murray foram colocados na chave de Wimbledon durante o sorteio de sexta-feira, apesar de terem saído de operações recentes.

Isso não é garantia de que o ex-campeão do All England Club, de 37 anos, realmente competirá no evento que começa na segunda-feira. Mas Djokovic, pelo menos, pareceu nos treinos desta semana como se estivesse pronto para ir, menos de um mês depois de ter sido operado a uma ruptura no menisco do joelho direito. Ele ganhou sete de seus 24 títulos de Grand Slam, recorde masculino, em Wimbledon.

Murray, duas vezes vencedor de troféus no torneio de grama, deixou claro na quinta-feira que esperaria até o último momento para decidir se jogaria ou não e que era mais provável que o fizesse em duplas – onde ele e seu irmão mais velho , Jamie, recebeu uma entrada curinga – do que em simples. Ele teve um cisto removido da medula espinhal no fim de semana passado.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

A partida de simples da primeira rodada do não cabeça de chave Murray contra Tomas Machac, da República Tcheca, será marcada para terça-feira, dando ao escocês um dia extra para tentar estar pronto. Foi em uma partida contra Machac no Miami Open em março que Murray rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo, uma de uma série de lesões com as quais ele lidou nos últimos estágios de sua carreira. Murray diz que planeja se aposentar depois, ele espera, de participar de Wimbledon e das Olimpíadas de Paris, que começam no mês que vem.

Djokovic também está escalado para começar na terça-feira, enfrentando o qualificado Vit Kopriva, da República Tcheca.

As quartas de final masculinas podem ser o número 1, Jannik Sinner, contra o número 5, Daniil Medvedev, e o atual campeão, Carlos Alcaraz, contra o número 8, Casper Ruud, na metade superior da chave, com o número 2, Djokovic, contra o número 7, Hubert. Hurkacz e o nº 4 Alexander Zverev contra o nº 6 Andrey Rublev na metade inferior.

Isso configura uma possível semifinal entre Sinner, que tem 22 anos, e Alcaraz, 21. Eles já estão desenvolvendo uma grande rivalidade; Alcaraz venceu Sinner nas semifinais do Aberto da França neste mês, a caminho do título.

Houve um pouco de confusão durante o sorteio feminino — supervisionado pela nova árbitra do torneio, Denise Parnell — quando vários nomes foram colocados nas linhas erradas e precisaram ser embaralhados.

O melhor colocado, Iga Swiatek, nunca passou das quartas de final no All England Club e recebeu um caminho que poderia ser preenchido com ex-campeões do Grand Slam.

Sua oponente de abertura será a vencedora do Aberto da Austrália de 2020, Sofia Kenin, que eliminou Coco Gauff na primeira rodada em Wimbledon há um ano — menos de três meses antes de Gauff vencer o Aberto dos EUA. Na terceira rodada, na próxima semana, Swiatek pode enfrentar a campeã de Wimbledon de 2018, Angelique Kerber, enquanto sua possível adversária nas quartas de final é a atual campeã Marketa Vondrousova.

As outras quartas de final femininas em potencial são a vencedora de 2022, Elena Rybakina, contra a 5ª colocada, Jessica Pegula, na metade superior da chave com Swiatek-Vondrousova, e a 2ª Gauff contra a 7ª Jasmine Paolini, e a 3ª Aryna Sabalenka vs. .Nº 8 Zheng Qinwen na metade inferior.