Novas fotos e vídeos da festa de 11 anos de North West, Kim K interpreta a mãe orgulhosa

Kim Kardashian saiu com tudo para noroesteaniversário de 11 anos – porque agora estamos dando uma espiada nas festividades… e honestamente parece o sonho de uma criança se tornando realidade.

Confira essas novas fotos e vídeos obtidos pelo TMZ que mostram exatamente como era a grande festa de North em Nova Jersey por dentro… eles mostram o que os pequenos estavam fazendo no shopping American Dream em East Rutherford, onde North e seus melhores amigos me diverti muito.

Como você pode ver, North e seus amigos assumiram o lugar com suas camisas “I❤️NW” combinando – uma variação do famoso slogan “I❤️NY”, obviamente – e desfrutaram de todos os tipos de passeios e atividades que foram lá só para eles, incluindo uma oportunidade de foto com Bob Esponja e Sr. Siriguejo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Enquanto isso, Kim estava no modo mãe / acompanhante – fazendo o papel de cinegrafista quando North e companhia. fomos para o Skyline Scream, a torre giratória interna mais alta do mundo. Claro, ela estava linda o tempo todo… com um estilo estiloso para arrancar.

Mais tarde, North montou em um bicho de pelúcia motorizado – parece que ela escolheu o tigre – correndo com seus amigos em uma quadra… com Kim de olho nos pequenos.

Como informamos… Kim também trouxe North e sua turma ao redor da Grande Maçãcom La La Anthony dar Kai Cena juntando-se à diversão em Nova York.

No lado leste do rio, a festa de North os viu ir ao estúdio de arte Paint Me Bear no SoHo, onde pintaram ursos decorativos… então, eles estiveram por toda a Costa Leste na semana passada.



Reproduzir conteúdo de vídeo



