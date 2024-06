Novo contrato do Manchester United não é ‘fácil de fazer’ – Ten Hag

Erik ten Hag disse que ainda não chegou a acordo sobre um novo contrato no Manchester United e admitiu que não será “fácil de fazer” depois de ter sido informado pelo novo regime futebolístico do clube que o seu emprego está seguro na equipa da Premier League.

Ten Hag foi informado pelo conselho de futebol liderado pelo Ineos na semana passada que não seria demitido do cargo de técnico após vencer a FA Cup, apesar do oitavo lugar do time na liga.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Mas tendo concordado em manter o ex-técnico do Ajax, fontes disseram à ESPN que a Ineos está pronta para estender o contrato de Ten Hag além dos 12 meses finais do contrato existente.

Ten Hag disse agora, no entanto, que são necessárias mais negociações com o United, que lhe confirmou ter conversado com o ex-técnico do Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, sobre sua substituição.

“O Manchester United e eu ainda temos que chegar a um acordo para o novo contrato”, disse Ten Hag à emissora holandesa NOS. “Isso não é fácil de fazer, ainda teremos que conversar sobre isso.

“O United disse-me que conversou com Tuchel, mas acabou por chegar à conclusão de que já tem o melhor treinador.”

Ten Hag, que ingressou no United em 2022, disse que se encontrou com dirigentes do clube durante as férias na ilha espanhola de Ibiza para decidir seu futuro.

“O Manchester United perturbou as minhas férias, de repente eles bateram à minha porta”, disse ele. “Eles voaram para mim em Ibiza.

“A Ineos demorou. Eles são novos no futebol, é normal refletir a temporada. Não é segredo que conversaram com vários candidatos.

“Aqui na Holanda isso ‘não é feito’, na verdade, nem é permitido aqui. Mas na Inglaterra eles têm regras e leis diferentes.

“Como em qualquer organização, e isso parece-me muito sensato, há uma avaliação. Daí foram tiradas conclusões. A nova liderança está a jogar futebol pela primeira vez.”